Secretaria de Saúde de Suzano realiza 13,7 milhões de procedimentos

O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Rocha Guillaumon, apresentou a prestação de contas da pasta referente ao segundo quadrimestre deste ano, durante audiência pública realizada pela Câmara na manhã desta segunda-feira (30). Na oportunidade, o chefe da secretaria apontou que a saúde suzanense chegou a 13,7 milhões de procedimentos realizados em mil dias de governo, desde o início de 2017.

Para Guillaumon, este número é potencializado pela grandeza do Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê os princípios da universalidade, integralidade e equidade no atendimento público. “Quero agradecer aos profissionais da Saúde, que são verdadeiros guerreiros, sendo este número uma prova cabal do trabalho. Isso só foi possível pela ação conjunta, também com o apoio do Executivo e do Legislativo”, disse ele, ao introduzir a apresentação.

Quanto aos dados referentes ao último quadrimestre (maio a agosto), a produção global da secretaria foi de 1.586.689 procedimentos de atenção básica, de média e alta complexidade e hospitalar. Deste índice, 17,1% são de atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Famílias (ESF), sendo a maioria consultas e acompanhamentos, seguido por métodos em diagnóstico e tratamentos odontológicos.

O atendimento especializado corresponde a 30% da produção global no último quadrimestre, com destaque aos trabalhos do Laboratório Municipal, do Ambulatório de Especialidades e da Saúde Mental. Já a demanda de urgência e emergência hospitalar é a maioria: 52,9% do total contabilizado, com atendimentos no Pronto-Socorro Adulto e Infantil, no Pronto Atendimento de Palmeiras e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na audiência pública, os parlamentares ainda tiveram oportunidade de levantar pautas e esclarecer dúvidas com o secretário. Estiveram presentes a presidente da Câmara, vereadora Gerice Lione, os parlamentares Alceu Mathias Cardoso, Leandro Alves de Faria, Lisandro Frederico e Neusa dos Santos Oliveira, a diretora da pasta, Tânia Mara Porfírio, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.