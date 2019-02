Secretaria de Saúde do Estado repassa R$ 6,4 milhões em 2018

A Secretaria de Estado da Saúde garantiu que auxilia financeiramente a Santa Casa de Suzano. De acordo com a pasta, o auxilio é feito de forma voluntária "por meio de repasses extras com recursos do tesouro estadual". Neste ano, a pasta estadual já destinou R$ 1,7 milhão à unidade municipal de saúde. No ano passado, foram repassados R$ 6,4 milhões, resultando uma média de R$ 533 mil por mês através dos convênios "Santa Casa Sustentável" e "Pró Santa Casa".

Atualmente, a Santa Casa de Suzano possui uma dívida de R$ 321 milhões. Além desse problema financeiro, o prédio onde está fixado o hospital está penhorado e corre o risco de ser fechado.

A secretaria ressalta que o fortalecimento da rede pública de saúde não depende somente do governo estadual, mas sim dos municípios e principalmente do governo federal. "A melhora depende do aumento do teto financeiro do Sistema Único de Saúde (SUS) de São Paulo, pelo Ministério da Saúde", diz.

Com a Santa Casa em dívidas e o prédio penhorado, munícipes temem pelo fim da unidade de saúde já que o hospital é o único da cidade que presta o serviço público de saúde e que atende uma grande parcela da população.

Além do medo da perda da Santa Casa, os usuários do Pronto Socorro (PS) estão receosos com o fechamento do PS, uma vez que a unidade se mantém no mesmo terreno da Santa Casa.

"Se esse hospital fechar, vai 'quebrar a perna' de todos que utilizam o sistema público de saúde. A Santa Casa é a única que dá conta dos doentes, porque é aqui que são atendidos os mais necessitados", lamenta o mecânico José Teodoro, de 55 anos. Teodoro está utilizando os serviços da Santa Casa por conta de um problema na coluna. Ele afirma que apesar da demora nos atendimentos e da precariedade do local, o fechamento irá prejudicar todas as pessoas de baixa renda que não conseguem se tratar em unidades particulares.

A ajudante geral, Fernanda Oliveira, de 35 anos, demonstra preocupação com o PS, já que o local é bastante freqüentando e fica localizado no terreno da Santa Casa. "Esse é o único prédio que a gente tem, espero que a administração consiga pagar as dívidas porque esse local é muito importante para a cidade. É de saúde que estamos falando", conta.