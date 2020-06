Secretaria de Saúde justifica necessidade de compra de máscaras

A Secretaria de Saúde reforçou ontem, em comunicado oficial, que a compra de máscaras N95 “foi necessária para garantir a segurança dos profissionais que estão atuando na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus”.

“Diferentemente do que vem sendo divulgado de forma mal intencionada nas redes sociais, a Prefeitura de Suzano informa que, em março de 2020, adquiriu cinco mil máscaras N95 e 50 mil máscaras cirúrgicas descartáveis, com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais da Saúde, prezando a vida”.

Segundo a Prefeitura, à época, 38 empresas foram consultadas para a compra do material, mas apenas três tiveram interesse no fornecimento, sendo a Medicall Farma Distribuidora de Produtos e serviços para a Saúde Eirelli a que apresentou o menor preço de venda, que foi de R$ 53.

“Vale destacar que no período mencionado, março de 2020, a alta procura pelos materiais refletiu no valor de venda dos produtos. Inclusive, a mesma máscara chegou a custar perto de R$ 85, apontado pelo Departamento de Compras e Licitação”.

Segundo a administração, agora, com a baixa procura, a prefeitura adquiriu um novo lote de máscaras N95, a partir de um pregão eletrônico, com um custo de R$ 13,99. Já a máscara cirúrgica foi por R$ 1,87.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a compra “foi necessária para garantir a segurança dos profissionais que estão atuando na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, prezando pela vida dos suzanenses”. A pasta ressalta que todo o processo seguiu sendo feito de forma transparente e com o acompanhamento do Ministério Público, com base no art. 24, inc. IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para aquisição de material destinado ao combate e a prevenção de contaminação da Covid-19.

“Todas as informações estão disponíveis para consulta na aba 'Transparência' do site oficial (www.suzano.sp.gov.br)”.

Vereador questiona valores pagos