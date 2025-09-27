Secretaria de Saúde prestará contas na Câmara de Suzano na segunda-feira

A Secretaria de Saúde fará uma audiência pública na Câmara de Suzano, na segunda-feira, (29), às 17 horas, para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes do Executivo pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br, que já está disponível.

A audiência será conduzida pela Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, que é composta pelos vereadores Rogerio Castilho (PSB - presidente); José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira (relator); e Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde (membro).

A população pode acompanhar a audiência no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook: www.facebook.com/camarasuzano.