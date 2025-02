Secretaria de Saúde promove ações de prevenção à gravidez na adolescência e às ISTs

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçará nesta segunda quinzena de fevereiro as ações de prevenção à gravidez na adolescência e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nos postos da Atenção Básica. A programação também contempla orientações sobre a leucemia (câncer que afeta as células sanguíneas), em meio à campanha “Fevereiro Laranja”, de combate à doença.

Nesta quinta-feira (13/02), a Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, realizará uma ação em conjunto com a Rede Alyne para a capacitação visando à inserção do implanon. Este procedimento consiste na colocação de um pequeno dispositivo no braço da mulher, que libera o hormônio etonogestrel e impede a ovulação, evitando a gravidez.

Já na quinta-feira da próxima semana (20/02), a USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanápolis, promoverá, às 8h30, palestra sobre prevenção às ISTs. No mesmo dia, às 13 horas, a USF Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, organizará palestra com aconselhamento sobre as mesmas doenças. Ainda nesta data, às 14 horas, a USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, contará com palestra sobre sexo seguro.

Um dia depois, na sexta-feira (21/02), a USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, às 8h40, organizará palestra sobre o mesmo tema trabalhado no posto do Jardim São José, garantindo ainda informações sobre a inserção do implanon. Nesse dia, às 9 horas, a USF Antonio Marques e Carvalho, no Jardim Maitê, promoverá orientações sobre ISTs.

Na última quarta-feira do mês (26/02), às 10 horas, a USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, promoverá orientações sobre ISTs e ainda organizará uma caminhada no bairro. As mesmas informações trabalhadas lá serão compartilhadas com os munícipes que estiverem na USF do Jardim do Lago, no Recanto Ouro Fino, quinta-feira (27/02), às 9 horas. Já na sexta-feira (28/02), às 9 horas, a USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, discutirá o assunto da gravidez na adolescência com os moradores presentes.

Fevereiro Laranja

No dia 20 de fevereiro, às 13 horas, a USF Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, organizará palestra na unidade com orientações relacionadas à campanha “Fevereiro Laranja”, para conscientizar a população sobre os cuidados com a leucemia. Na última terça-feira do mês (25/02), a USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, realizará, às 10 horas, uma outra atividade relacionada à prevenção, ao diagnóstico e ao combate à doença.

O secretário Diego Ferreira frisou a importância de contemplar diferentes temas ligados à Saúde durante o mês de fevereiro.