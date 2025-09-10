Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Cidades

Secretaria de Saúde promove capacitação sobre diabetes e doença renal crônica

Qualificação reuniu mais de 70 médicos e farmacêuticos para aprimorar o cuidado na Atenção Primária à Saúde

10 setembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Secretaria de Saúde promove capacitação sobre diabetes e doença renal crônicaSecretaria de Saúde promove capacitação sobre diabetes e doença renal crônica - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (09/09) uma capacitação voltada a médicos e farmacêuticos da rede pública, com foco no atendimento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e doença renal crônica (DRC). O encontro ocorreu no auditório do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no Parque Suzano, e contou com a participação de 75 profissionais, distribuídos em turmas pela manhã e à tarde.

A iniciativa faz parte da Educação Permanente em Saúde (EPS) e tem o objetivo de atualizar a equipe da Atenção Primária quanto às práticas mais recentes no diagnóstico, rastreamento e manejo das doenças crônicas, que estão entre os maiores desafios da saúde pública no País. Além de revisar aspectos clínicos, o treinamento abordou também a importância da integração entre médicos e farmacêuticos para qualificar as condutas e reduzir complicações que podem levar a encaminhamentos desnecessários para serviços especializados.

O conteúdo programático incluiu temas como o rastreamento e as consequências do diabetes tipo 2 e da doença renal crônica, o papel da Dapagliflozina no manejo de pacientes, além de orientações sobre os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos disponíveis. Também foram discutidas as formas de acesso ao remédio por meio da Lista de Medicamentos Essenciais (LME) e da Farmácia Popular.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Ribeiro, a capacitação reforça o compromisso do município em preparar continuamente seus profissionais. “A atualização constante é fundamental para garantir que médicos e farmacêuticos estejam alinhados com as melhores práticas no cuidado ao paciente”, afirmou.

Além de aprimorar a abordagem clínica, a formação trouxe ainda a perspectiva de mudança de paradigma no cuidado, passando de um modelo centrado apenas no controle glicêmico para uma atenção integral aos fatores de risco cardiovascular.

O secretário Diego Ferreira destacou o impacto positivo da iniciativa para a rede pública de Suzano. “Ao investir na qualificação dos nossos profissionais, estamos fortalecendo a Atenção Primária, que é a porta de entrada do sistema”, explicou.
 

