Secretaria de Saúde reforça ações de prevenção à gravidez na adolescência

A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando as ações de prevenção à gravidez na adolescência neste mês de fevereiro. Em todos os postos da Atenção Básica estão sendo realizados aconselhamentos às jovens e proporcionadas inserções de Implanon para os casos indicados. Este procedimento consiste na colocação de um pequeno dispositivo no braço da mulher, que libera o hormônio etonogestrel e impede a ovulação, evitando a gravidez.

Além do trabalho destinado à conscientização e realização do procedimento, a Rede Alyne, setor que coordena este serviço, ainda acompanha a evolução da gestação de 73 adolescentes de 14 a 18 anos, e outras 200 mulheres que já fazem uso do dispositivo.

Neste mês, em que se celebra a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o dia 1º de fevereiro como sua data mais simbólica, conforme instituído pela lei 13.798/2019, ainda estão sendo organizadas rodas de conversa com as munícipes. As mulheres estão sendo orientadas pelo setor de Enfermagem sobre as questões inerentes a essa situação, que podem ter implicações não só para a saúde, incluindo a diabetes, hipertensão e depressão, como também para o planejamento de vida, já que pode comprometer a rotina escolar e a inserção no mercado de trabalho.

Para as mulheres que têm indicação de inserção de Implanon, a rede municipal direciona os atendimentos para os postos cujas equipes estejam habilitadas para a realização deste procedimento. Os postos de saúde localizados nos bairros Jardim São José e Tabamarajoara já iniciaram suas ações, com mais de 20 inserções do implante subdérmico já realizadas. Nas próximas semanas, o serviço também será ofertado, conforme acompanhamento prévio, nas unidades do Recanto São José, do Jardim Europa, do Jardim Brasil, do Jardim Alterópolis, do Jardim Revista, do Miguel Badra, do Jardim do Lago e do Jardim Maitê, assim como na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa.

Nos encontros com as jovens e em meio aos procedimentos, também estão sendo promovidas orientações sobre outros temas do universo feminino e também aqueles relacionados a doenças, que incluem a violência sexual, os direitos reprodutivos e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Todo o trabalho desenvolvido também tem sido assegurado pela Lei 5.583/2024, de autoria do então vereador Pedro Ishi, durante seu mandato no legislativo suzanense, que estabelece medidas para prevenir a gravidez na adolescência e incentivar o planejamento reprodutivo. O instrumento obriga as unidades de saúde a organizarem ações de prevenção à gravidez na adolescência, a incentivarem o planejamento reprodutivo e a informar a população sobre métodos de prevenção à gravidez.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o município tem feito a sua parte para tratar deste tema com todo o cuidado devido. “Estamos tendo sensibilidade de atender as adolescentes com toda a atenção que elas merecem. Buscamos promover as orientações em meio às rodas de conversas e colocamos à disposição os procedimentos que a nossa rede oferece. Fico feliz de saber que uma lei de minha autoria já tem dado resultados para a nossa população”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.