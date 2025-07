Secretaria de Saúde reforça orientações sobre hepatites

A Secretaria de Saúde de Suzano realizará uma sequência de palestras nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), ao longo deste mês, para abordar questões relacionadas às hepatites virais. As atividades fazem alusão à campanha “Julho Amarelo”, de conscientização sobre as doenças, e trazem orientações relevantes sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de cada uma dessas enfermidades.

A primeira ação ocorrerá na próxima quarta-feira (16/07), em três unidades: às 8h30, as orientações serão passadas na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; às 9 horas na USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; e às 9h30 na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim. Um dia depois, na quinta-feira (17/07), o mesmo acontece em outros dois postos: às 8h30 na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; e às 9h30 na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê.

Na semana seguinte, as ações serão retomadas na segunda-feira (21/07): às 8h30, a palestra ocorre na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima; e às 9 horas na USF Recanto São José. Na terça-feira (22/07), às 9 horas, a atividade será realizada no posto Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo. Já na quarta-feira (23/07), às 9 horas, o mesmo ocorre na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José. E na quinta-feira (24/07), às 9 horas, as informações serão passadas na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda.

Já no fim do mês, o ciclo de palestras se encerra com uma ação nos dias 29 (terça-feira), às 10 horas, no Jardim Europa; e 31 (quinta-feira), às 9 horas, no Jardim do Lago. Os endereços e contatos de todas as unidades podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Durante as atividades, serão compartilhadas informações sobre transmissão, com os alertas necessários em relação ao contato com sangue infectado, relações sexuais sem proteção e ingestão de água ou alimentos contaminados. Também será enfatizado o cuidado com a prevenção, que inclui a vacinação contra as hepatites A e B, o uso de preservativo e a higienização adequada das mãos e dos alimentos. O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a relevância de prestar as orientações adequadas sobre as hepatites virais. “Aproveitamos esse período para intensificar as recomendações que precisam ser assimiladas pela população.