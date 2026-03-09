Secretaria de Saúde supera 700 ações em primeiro 'Dia D' para as mulheres

A Secretaria de Saúde de Suzano registrou 730 ações durante o primeiro “Dia D” organizado para as mulheres neste mês, que ocorreu no último sábado (07/03). A edição de abertura das atividades especiais voltadas ao público feminino contemplou a Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado, e também as Unidades de Saúde da Família (USFs) Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, e Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José.

O prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e o secretário William Harada acompanharam o andamento dos trabalhos, que reforçaram os cuidados com a saúde das suzanenses e integraram a programação especial que a administração municipal está conduzindo para elas. Além das atividades proporcionadas pelas equipes assistenciais, o Fundo Social de Solidariedade garantiu a distribuição de absorventes nestes locais.

Na UBS do Jardim Colorado, na região central, foram realizados 21 exames de papanicolau; 36 atendimentos médicos; oito aferições de pressão e glicose; 40 cortes de cabelo; atividades coletivas para 75 mulheres; três assistências jurídicas; oito oficinas de fuxico e 26 acolhimentos em rodas de conversas.

No posto da Vila Fátima, na região sul, houve 36 consultas médicas; 24 consultas de Enfermagem; 29 aferições de pressão arterial; 15 aferições de glicose; 41 procedimentos de auriculoterapia; cinco palestras em Saúde; 35 solicitações de exames laboratoriais; 20 coletas de exame de papanicolau; quatro testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); 28 participações em atividade voltada ao planejamento reprodutivo; 84 pesagens referentes ao programa federal “Bolsa Família”; e 18 aplicações de vacina.

Já na USF do Jardim São José, o balanço registra 18 consultas médicas; 17 consultas de Enfermagem; 12 aferições de pressão arterial; 12 aferições de glicose; cinco avaliações odontológicas; 25 procedimentos de auriculoterapia; cinco palestras de Educação em Saúde; nove solicitações de exames laboratoriais; 12 coletas de exames de papanicolau; quatro participações nas atividades voltadas ao planejamento reprodutivo; 43 pesagens relacionadas ao programa federal “Bolsa Família”; e 12 aplicações de vacina.

Próximas ações

A segunda etapa da iniciativa será realizada no próximo sábado (14/03), entre 8 e 16 horas, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista), ampliando a oferta de atendimentos para mulheres da região norte. A programação contará com atividades ao longo do dia, como palestras sobre doenças cardiovasculares em mulheres, fatores de risco e prevenção, além de orientações sobre o uso racional de medicamentos. Também estão previstas ações como conto com dinâmica e reflexão sobre o ser feminino, palestra sobre saúde da mulher e roda de conversa sobre fibromialgia e dores crônicas.

Durante o evento, ainda serão oferecidos serviços de saúde, como coleta de exame de papanicolau por livre demanda, aferição de pressão arterial e glicemia, além de práticas corporais chinesas voltadas à saúde da mulher. A programação inclui ainda atividades de bem-estar, como aula de zumba e práticas integrativas, com destaque para a auriculoterapia.

O ciclo de atividades será concluído na sexta-feira seguinte (20/03), também entre 8 e 16 horas, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa), unidade de referência do município para atendimentos especializados voltados à saúde feminina.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as interessadas procurem a unidade participante mais próxima para obter informações sobre os atendimentos disponíveis e realizar os agendamentos necessários.

O secretário William Harada afirmou que as ações são fundamentais para reforçar os cuidados dedicados às mulheres. “Buscamos garantir oportunidade para que as munícipes que não podem comparecer aos equipamentos da Saúde nos dias úteis recebam o atendimento aos sábados. Essa iniciativa contempla as três regiões da cidade, para que toda a população possa ter acesso aos serviços”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou a atenção que a Saúde tem destinado ao público feminino neste mês. “Somente na Saúde, temos essas três datas especiais que dedicamos às mulheres, para que elas possam realizar os exames preventivos e se consultarem com os especialistas. Ao mesmo tempo, organizamos outras atividades que contribuem para o bem-estar das munícipes e garantem orientações importantes”, frisou o chefe do Executivo.