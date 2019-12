Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano define 36 locais de instalação do Detecta

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Antônio Wenzler, anunciou durante o programa DS Entrevista, que a Prefeitura de Suzano enviou os locais onde as câmeras do Sistema Detecta vão ser instaladas. São 36 locais escolhidos. O Detecta é uma criação do governo estadual, e integra um sistema de câmeras com órgãos estaduais de segurança.

Antônio explica que os locais foram escolhidos e enviados à Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). O secretário da pasta estadual, general João Camilo Pires de Campos, assinou a autorização para instalar as câmeras meses atrás.

“O projeto foi assinado e autorizado pelo Coronel Campos, mas existe todo um processo até a instalação definitiva das câmeras”, explicou durante o programa DS Entrevista.

Segundo o secretário municipal, o Sistema Detecta vai servir como auxílio à Central de Segurança Integrada (CSI).

“O Detecta é um sistema inteligente que permite não apenas monitorar, mas detectar o automóvel. As câmeras conseguem identificar o veículo, o que traz agilidade para os serviços da Guarda Civil Municipal (GCM) e para a Polícia Militar (PM)”, contou.

O secretário enaltece o efetivo do CSI, ao citar dados da SSP, onde em 2018, somando os roubos da região central até o bairro de Palmeiras, Suzano teve 110 e em 2019, foram 65 roubos.

Quanto à roubos de veículos, em 2018 ele informa que ocorram 37, e em 2019, foram 16. Ele concluiu dizendo que o Detecta vai aumentar o efetivo das polícias.

GCM

O secretário também enfatizou os trabalhos da GCM de Suzano. Para ele, O programa “Guard” (semelhante ao Proerd da PM), é muito importante para impedir que as crianças utilizem drogas.

“O Guard veio para isso, ensinar as crianças a ‘dizeram não às drogas’. Somente em 2019 formamos 1.300 alunos. O objetivo para 2020 é aumentar esse efetivo do Guard”, explicou.

Para Antônio Wenzler, “as pessoas boas precisam estar perto das forças de segurança”.

“Queremos trabalhar isso: aproximar a população com as polícias. A PM e a GCM reprimem quem necessita, mas as pessoas de bem precisam ser amigos dos policiais e cooperar com os trabalhos da polícia”, concluiu.

Plano Verão

Teve início na última sexta (29) o programa “Plano Verão”, idealizado pela Defesa Civil.

O programa, que se estende até o dia 31 de marça, visa redobrar a atenção sobre as áreas de risco na cidade. Atualmente Suzano conta com 42 áreas consideradas de risco.

“No período de dezembro à março os índices pluviométricos estão elevados, o que facilita a ocorrência de acidades. Por isso há monitoramento nessas áreas 24 horas.