Secretaria de Segurança Cidadã e GCM ganham nova sede com canil no Jardim Miriam

O antigo prédio do Sesi, localizado na Avenida Nadir Figueiredo no Jardim Miriam, abrigará a nova sede da Secretaria de Segurança Cidadã. No local, também estarão concentrados os outros departamentos da pasta. Incluindo o futuro Centro de Operações da corporação da Defesa Civil e a base da Guarda Civil Municipal (GCM) com a construção do Canil.

O prédio que era usado pela escola, foi devolvido à municipalidade. Desta forma, haverá economia com o aluguel do espaço que abriga a pasta, na Vila Figueira.

A empresa Brasercom Serviços Ltda. foi a vencedora para comandar a reforma do prédio. A obra orçada em R$1,2 milhão envolve pintura, revisão das instalações elétrica e hidráulica. Está incluso a reforma do telhado, recuperação da quadra e instalação de novas portas. Além disso, haverá a instalação do canil, que terá capacidade para até dez cães.

Neste momento, o processo está em fase de assinatura de contrato com a empresa que venceu a licitação. A previsão da Prefeitura é de que a ordem de serviço para o início da obra seja emitida em julho. O prazo de execução é de seis meses.