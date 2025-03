Secretaria de Segurança Cidadã participa de reuniões com Consegs Centro e Boa Vista

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, nesta semana, de reuniões com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) Centro e Boa Vista. Os encontros tiveram como objetivo reforçar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, além de tratar de demandas e estratégias para o avanço das políticas de segurança no município.

A reunião do Conseg Boa Vista foi realizada na Igreja Santa Helena, no Parque Maria Helena, e contou com a presença do secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; do presidente do conselho, Roberto Kobayashi; do comandante da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar, capitão Everton Godoy; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do diretor de Manutenção, José Augusto Nunes, o Ligeirinho; e do escrivão-chefe do 2º Distrito Policial, Edgar Cole Filho.

Já o encontro do Conseg Centro ocorreu no Condomínio Itália II, reunindo a presidente do conselho, Lucelena Machado, a Teka; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; o assessor estratégico de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; o comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, capitão André Cavallari; o delegado da Polícia Civil Gabriel Budemberg; o diretor da secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; e o diretor de Divisão da Secretaria de Segurança Cidadã, Claudema Soares.

Durante as reuniões, foram debatidas ações para aprimorar a segurança pública, fortalecer a presença das forças policiais nos bairros e atender às principais demandas da população. O secretário Francisco Balbino destacou a importância do trabalho conjunto entre as autoridades e a comunidade para garantir um ambiente mais seguro. “Esses encontros são essenciais para ouvirmos as necessidades da população e aprimorarmos o planejamento das nossas ações. A parceria entre o poder público, as forças de segurança e os cidadãos é fundamental para a construção de uma cidade mais segura para todos”, afirmou.