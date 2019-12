Secretaria de Segurança de Suzano mapeia 60 pontos de pancadões

A tragédia ocorrida há uma semana no baile funk conhecido como Dz7, em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, abriu uma série de discussões sobre esse tipo de festa. A região não tem incidência de bailes como esse, porque a Polícia Militar atua na prevenção desse tipo de festa. É isso que diz o comandante do Policiamento de Área Metropolitano (CPA-M12), coronel Wagner Tadeu da Silva Prado.

No entanto, segundo levantamento feito pelo DS com as cinco cidades mais populosas do Alto Tietê, 64 casos foram registrados em 2019. A Secretarai de Segurança Cidadã informou que são 60 mapeados em Suzano. Mogi das Cruzes e Ferraz não registraram bailes funk, os chamados “pancadões”. (Leia matéria abaixo)

Certo ou errado

As discussões vão desde os questionamentos sobre a ação da polícia em vídeos que circularam pela internet sobre o caso de Paraisópolis até a necessidade da realização desses eventos. Para parte da população, a "falta de opções de lazer para a comunidade" justifica a existência dos bailes funk. Por outro lado, a polícia aponta uma série de delitos praticados nessas festas, como consumo de bebidas alcoólicas por menores, uso de entorpecentes, motos e carros roubados e a prática de sexo nas ruas.

O coronel Prado afirmou que quando um local é identificado como propício a receber um pancadão na região, a ação que a polícia adota é de ocupar, a fim de impedir a prática dos crimes. "Mesmo assim, uma vez ou outra acontece, mas não se assemelha a Paraisópolis e outros bairros de São Paulo", disse o coronel Prado.

Restabelecer ordem

Ele também se posicionou sobre o caso ocorrido no último final de semana em Paraisópolis, onde nove jovens, com idades entre 14 e 23 anos, teriam morrido pisoteados após intervenção da Polícia Militar no local. Duas das vítimas fatais eram de Mogi. O comandante afirma que o papel da polícia é restabelecer a ordem pública que for quebrada. Ele lamenta as mortes, mas diz que poderiam ter sido evitadas se outros atores cumprissem seu papel. "A bomba estourou no colo da polícia, mas e as famílias daqueles jovens, sabiam que eles estavam lá?", questiona o coronel. "Lamentamos as mortes que aconteceram, mas teriam sido evitadas se outros atores cumprissem seu papel. Tem que ser apurado (o caso), mas não é só a policia que tem responsabilidade", emendou o coronel, que também pediu fiscalização em comércios.

Espaços públicos

Para organizar eventos como esses e evitar o uso de veículos e motos roubados, o coronel Prado sugeriu o uso de espaços públicos, que poderiam ser alugados pelas prefeituras. No entanto, ele teme que uma ideia como essa possa não dar certo, já que "não é interessante para o crime". "Eles não vão poder usar motos roubadas e carros roubados para baderna", opina.