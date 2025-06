Secretaria de Segurança prestigia posse das novas diretorias dos Consegs

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã esteve presente nas duas cerimônias de posse das novas diretorias dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do Centro e do Boa Vista. Os eventos, marcados por diálogos produtivos e presença de autoridades, reforçaram a importância da integração entre Poder Público, forças de segurança e sociedade civil para a promoção da ordem e bem-estar social.

No encontro do Conseg Centro, realizado na última sexta-feira (30/05) e liderado pela presidente reeleita Lucelena Burjato Machado, a Teka, as discussões se concentraram nas demandas da região do Jardim Casa Branca, com destaque para a situação de pessoas em situação de rua e a intensificação das ações integradas de segurança. A Guarda Civil Municipal (GCM) tem atuado em operações conjuntas com o Setor de Fiscalização de Posturas, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e a Polícia Civil, visando coibir irregularidades e fortalecer a sensação de segurança da população.

“O Conseg é um espaço legítimo de escuta e de atuação conjunta. Estamos comprometidos em manter esse diálogo permanente com a sociedade e reforçar as ações integradas entre as forças de segurança”, afirmou o secretário Francisco Balbino, que foi representado pelo assessor estratégico, Marcelo Miyasaki, além do subcomandante da GCM, Rodrigo Kanashiro. “O trabalho da GCM em parceria com os demais órgãos tem trazido resultados positivos, sobretudo em bairros como a Casa Branca, onde há maior sensibilidade social”, completou o chefe da pasta.

A posse da nova diretoria do Conseg Boa Vista, realizada três dias antes (27/05), também foi marcada por homenagens e reconhecimento ao trabalho da gestão anterior.