Secretaria de Segurança realiza palestra sobre prevenção à violência

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, em parceria com o Centro Universitário Piaget (UniPiaget), promoveu na última quarta-feira (03/09) uma palestra sobre violência e segurança preventiva. A ação contou com a participação de 200 estudantes.

A ação foi direcionada aos alunos do curso de Direito com atividades realizadas nos períodos da tarde e da noite, garantindo a participação do maior número possível de estudantes. A palestra foi conduzida pela agente da Guarda Civil Municipal (GCM), Bruna Mendes, que abordou temas como violência, segurança preventiva e noções de autodefesa.

Além da parte teórica, os alunos participaram de exercícios práticos como técnicas para se desvencilhar de situações de risco, escapar de um agarramento, se soltar de uma pegada no punho e adotar posturas de segurança. A iniciativa contou com a presença dos professores do UniPiaget e do coordenador do curso, Vanderlei Lemos, responsável pelo convite à pasta.

“Compartilhar informações de segurança e demonstrar na prática hábitos que possam salvar vidas e reduzir acidentes é essencial. Por meio da palestra, centenas de munícipes compreenderam a relevância de adotar atitudes preventivas no dia a dia, contribuindo para uma cidade mais protegida e consciente”, destacou Bruna.

“Por meio dos conhecimentos transmitidos pela nossa agente, os munícipes se tornam mais preparados para se defender e enaltecer a uma ação violenta. A palestra é uma ótima forma de contribuir com a segurança dos suzanenses, além de aproximar os cidadãos das atividades desempenhadas pela pasta”, disse o secretário municipal de Segurança Pública, Francisco Balbino.