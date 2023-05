Secretaria de Serviços Urbanos aciona Sabesp sobre mau-cheiro em estrada

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos notificou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para verificar queixa da população sobre o mau-cheiro na Estrada Santa Mônica, em Suzano. O pedido é para que sejam tomadas providências necessárias de forma emergencial.

Moradores da Estrada Santa Mônica, no bairro Parque Santa Rosa, em Suzano, reclamaram do problema e do mato que invade as calçadas. Por outro lado, munícipes elogiaram o trabalho de recapeamento feito em toda a extensão da estrada. “Antes o asfalto era horrível. Mas melhorou muito. Da calçada o mato toma conta em uma grande parte. Você anda mais na rua do que na calçada. Teve uma boa melhora, mas ainda falta muito”, reclama Maria Lúcia dos Santos.

Como resposta, a Prefeitura informou que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos já identificou os trechos que estão com o mato alto e requerem roçagem. Segundo a pasta, as providências serão tomadas nesta semana.

Sobre o mau cheiro, a reclamação foi feita por Ivani Salomé Oliveira. “Você entra na Estrada Santa Mônica já sente o cheiro forte. A limpeza do rio nunca mais foi feita. De resto, está muito bom mesmo. Se conseguir, pelo menos, amenizar o cheiro, fica perfeito”.

Um outro morador, que não quis se identificar, afirmou que o cheiro é “insuportável”. Além disso, ele comentou que o recapeamento foi “muito bem feito”. “Existe um buraco ou outro, mas isso é normal. No geral está ótimo”, disse.

Em resposta à reclamação, a Prefeitura disse que o mau cheiro se dá por conta de um posto de visita (PV) que está danificado. Esse dano ocasiona “o lançamento de esgoto em um córrego que cruza a Estrada do Okabe”.