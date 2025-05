Secretaria de Serviços Urbanos promove programação especial em alusão ao Mês do Trabalhador

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria vai promover ao longo de maio uma programação especial em alusão ao Mês do Trabalhador. Trata-se de uma iniciativa inédita da Pasta, que busca fortalecer a integração entre os trabalhadores e também transmitir informações relevantes no que tange à saúde, segurança, qualidade de vida e boas práticas no ambiente de trabalho.

Para articular a agenda, a Secretaria travou parcerias com outros setores da Prefeitura e também com corporações como o Corpo de Bombeiros. A primeira ação já acontece nesta quinta-feira, às 8 horas. Será uma palestra, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que vai abordar o tema do alcoolismo e como ele pode impactar a rotina de trabalho.

A próxima ação será no dia 15 de maio, também às 8 horas. Será uma apresentação de todas as ações realizadas pelas equipes da Secretaria nos 100 primeiros dias da atual gestão. Além de dar visibilidade ao trabalho de todos os servidores, o objetivo deste encontro é aumentar o engajamento entre as diferentes diretorias existentes dentro da estrutura da Pasta, a partir do compartilhamento de informações sobre os serviços executados por cada uma delas.

No dia 19 de maio a agenda comemorativa terá continuidade com mais uma palestra, dessa vez às 14h30, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. O tema será direção segura, com foco nos profissionais que atuam como motoristas e operadores de máquina. Neste caso, a meta é reforçar conceitos importantes, com foco na prevenção de acidentes e a garantia da segurança de todos.

A programação terá ainda, no dia 21 de maio, uma palestra comandada pelo Corpo de Bombeiros, sobre Atendimento Pré-Hospitalar (APH). A proposta é capacitar e orientar sobre como agir em situações de emergência, treinando habilidades básicas de primeiros socorros e prevenção de acidentes.

A última ação do Mês do Trabalhador da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria será a Carreta da Saúde, que estacionará no dia 28 de maio, a partir das 8 horas, na sede da Pasta. Na ocasião, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar estarão de prontidão para atender os trabalhadores em serviços médicos essenciais, como aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial e testes rápidos.

“Desenvolvemos essa programação a pedido da prefeita Mara Bertaiolli, que busca sempre a valorização dos trabalhadores, com ênfase na saúde, segurança e bem-estar de todos. Além disso,visamos muito a integração das equipes, o que influencia diretamente tanto na criação de um ambiente de trabalho saudável quanto na entrega de bons resultados para a população”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, Joaz Batista.

Programação "Maio do Trabalhador"

08/05, às 8h - Palestra promovida pela CIPA: Álcool e sua influência na rotina de trabalho

15/05, às 8h - Apresentação do balanço de 100 dias da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria

19/05, às 14h30 - Palestra promovida pela Secretaria de Mobilidade de Trânsito: Direção Segura (destinada aos motoristas e operadores de máquinas)

21/05, às 8h - Palestra promovida pelo Corpo de Bombeiros: Atendimento Pré-Hospitalar

28/05, às 8h - Carreta da Saúde:

Aplicação de vacinas

Aferição de pressão arterial

Testes rápidos