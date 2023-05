Secretaria de Transporte abre inscrições para primeira 'Motociata de Suzano'

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está com as inscrições abertas para a primeira “Motociata de Suzano”, marcada para ocorrer no próximo dia 21, das 9 horas às 17h30, na avenida Mogi das Cruzes, no bairro Parque Suzano. O evento visa fortalecer o senso de conscientização e educação no trânsito entre motociclistas e o público geral, sendo parte da campanha “Maio Amarelo”, destinada à promoção da vida e à prevenção de acidentes nas vias públicas. A expectativa é que a iniciativa reúna cerca de mil pessoas.

Para participar, os interessados devem acessar o link bit.ly/MotociataSuzano até um dia antes do evento e preencher o nome completo, endereço, e-mail e telefone de contato, bem como o modelo e a placa de motocicleta, caso tenha. Para confirmar a inscrição, os munícipes devem entregar um brinquedo novo no dia do evento e, aos primeiros inscritos, também haverá a possibilidade de retirar uma camiseta temática do evento.

A ação conta com participação do Fundo Social de Solidariedade, da empresa Savana Motos, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), da Unipiaget, do Hemocentro de Suzano, do Corpo de Bombeiros e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Durante o dia, a pasta e os parceiros envolvidos promoverão uma série de atrações para os participantes, com estandes para exibição de motocicletas, food trucks, apresentações musicais e uma programação voltada para a conscientização e orientação do público acerca da importância de ter boas práticas no trânsito, priorizando a vida acima da velocidade.

Entre tais ações, a Savana Motos promoverá orientações acerca de aspectos inerentes ao uso de motocicletas, como a pilotagem e a parte mecânica. Por meio do apoio da Cipa e do Corpo de Bombeiros será realizada a simulação do socorro de um acidente, visando orientar os participantes em variadas situações. Mais tarde, ocorrerá o sorteio de prêmios variados aos participantes e, na sequência, a motociata será formada nas imediações do bairro Jardim Imperador. Os horários da programação completa, assim como o percurso final, ainda serão definidos.

A organização prevê também a interdição da avenida Mogi das Cruzes e o acompanhamento de equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança do público. Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, explicou que a ação inédita deve reunir um grande número de participantes. “Ao longo dos anos, sempre realizamos campanhas diversas durante as campanhas do ‘Maio Amarelo’ e, desta vez, teremos um foco especial nos motociclistas para conscientizar e mostrar que a segurança de todos é o mais importante”, completou.