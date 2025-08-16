Secretaria de Transporte alcança marca de 15 mil buracos tapados em 2025

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana alcançou a marca de 15 mil buracos tapados no ano em Suzano com as intervenções registradas até a primeira semana de agosto. Até o momento, a pasta promoveu melhorias em 425 ruas somente com a operação destinada ao serviço. Em média, 32 bairros têm sido contemplados pelo trabalho em cada mês deste ano.

Os locais receberam a atenção devida em função das demandas apontadas pela população, por meio do contato da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007) ou pelo número (11) 4746-1166. As solicitações motivaram a programação semanal de atividades destinadas à execução das etapas técnicas necessárias, com o intuito de garantir maior durabilidade e segurança nas vias.

Em cada ponto, foram promovidas ações de limpeza, aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”; inserção da massa asfáltica quente, nivelamento do material e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência. Para o trabalho, tem sido utilizado um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento.

Os serviços têm chegado a toda a cidade, conforme registro dos balanços mensais de ações. Tomando como exemplo as intervenções mais recentes, podem ser citados os trabalhos desenvolvidos tanto no mês de junho, que alcançou quatro ruas no Boa Vista e outras três no Miguel Badra, na região norte, como no mês de julho, quando foram contabilizadas oito intervenções na Cidade Edson, sete na Vila Urupês e outras quatro no Parque Residencial Casa Branca, na região do centro expandido. Já neste mês de agosto, a atividade também chegou ao Tabamarajoara, na região sul.

Seguindo as somas desses três períodos, podem ser destacados os números totais de 43 vias contempladas em 28 bairros no mês de junho; 60 em 31 bairros no mês de julho; e 15 de seis bairros na primeira semana de agosto, quando houve um reforço das atividades no Boa Vista: na avenida Boa Vista e nas ruas Dom Gáspar e Fernão de Magalhães.

Nesta segunda semana de agosto, o trabalho intensificou as ações nos bairros Jardim Casa Branca e Jardim Caxangá e nas ruas Iracy Umbelina de Jesus, Domingos Martins, Miguel Nascimento e Casemiro Fernandes. Ainda estão programadas para os próximos dias atividades no Jardim São José, Jardim São Bernardino e Miguel Badra.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, têm acompanhado periodicamente o andamento dos trabalhos, para realizar a vistoria dos serviços e dialogar com a população sobre as demandas que são levantadas em cada localidade do município, de forma que a Operação Tapa-Buraco siga contribuindo com os deslocamentos dos motoristas e a segurança de todos.

O secretário afirmou que todas as ações são coordenadas pela pasta e seguem cronograma rotativo por toda a cidade. “Buscamos atender toda a população, de acordo com as demandas de cada bairro, garantindo uma atenção especial aos pontos de maior circulação. Todas as solicitações são analisadas pela equipe técnica responsável, que organiza os atendimentos conforme os critérios de urgência e necessidade”, declarou Galo.

Já o prefeito destacou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso objetivo é ouvir a população e responder com agilidade. Sabemos que o buraco na rua é um transtorno para quem passa e, por isso, estamos atuando com planejamento, técnica e equipamentos modernos. Já são 15 mil intervenções realizadas neste ano, mostrando que Suzano está avançando com responsabilidade”, afirmou Pedro Ishi.