Secretaria de Transporte aprimora sinalização em 1.536 locais no 1º semestre

Visando aprimorar a sinalização nas vias públicas de Suzano, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu, ao longo do primeiro semestre do ano, intervenções em 1.536 locais da cidade. O balanço da pasta revela que foram proporcionadas melhorias em 192 lombadas, 396 faixas de pedestre, 689 placas de sinalização, 246 placas toponímicas e 13 áreas de acessibilidade. Além desses serviços, ainda foram revitalizados 28 abrigos de ponto de parada do transporte público, para garantir mais conforto e segurança aos usuários.

Maio foi o mês que registrou o maior número de atividades relacionadas à sinalização, somando-se os trabalhos inerentes à sinalização horizontal e vertical. No período, foram realizadas ações em 146 vias de 55 bairros diferentes da cidade, com destaque para o Centro (27) e as Vilas Maluf (7) e Urupês (6). Ainda foram instaladas novas placas toponímicas, de denominação das vias, nos bairros Parque Palmeiras, Jardim Santa Helena, Condomínio das Palmas e Vila Voegels.

No semestre, o trabalho referente à sinalização horizontal, que engloba demarcação viária e pintura do solo, atendeu ao Parque Maria Helena, Vila Amorim, Vila Figueira, Cidade Miguel Badra, Jardim Revista e Jardim Monte Cristo, entre outros bairros. Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende implantação e manutenção de placas, ocorreu em locais como Vila Theodoro, Jardim Belém, Jardim Planalto, Jardim Paulista, Jardim Japão, Cidade Edson, Cidade Boa Vista e Jardim Dona Benta.

Algumas vias da cidade receberam melhorias nas duas formas de sinalização, horizontal e vertical, como as ruas Sebastião Luís e Tiradentes, no centro; a avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta; e a rua Amélia Guerra, na Vila Amorim.

Já com relação aos serviços de revitalização nos abrigos, foram beneficiadas as regiões central, norte e sul. Alguns dos pontos que passaram por reformas ficam localizadas em vias de grande movimentação de usuários do transporte público, como as rua Benjamin Constant e Sete de Setembro (dois pontos), no centro; a avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi; a avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista; e a avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que os serviços proporcionados pela pasta melhoram as condições de circulação na cidade para motoristas e pedestres. “O trabalho de verificação dos locais que necessitam de ajustes na sinalização é feito continuamente. Promover a revitalização desses pontos, assim como garantir a instalação de novas placas, contribui com todos que trafegam pelas vias de nosso município. O trabalho garante mais segurança para quem precisa atravessar ruas e avenidas, além de uma melhor estrutura aos passageiros no momento da espera pelo transporte público”, ressaltou Galo.