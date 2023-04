Secretaria de Transporte aprimora sinalização em 635 locais no trimestre

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana executou, no primeiro trimestre deste ano, melhorias na sinalização em 635 locais de Suzano em balanço elaborado pela pasta. O documento apontou reparos em 99 lombadas, revitalização de 195 faixas de pedestres e instalação de 341 placas de sinalização e toponímicas. No mês de janeiro, o serviço contemplou 90 ruas de 39 bairros. Em fevereiro, 144 vias de 49 localidades receberam as intervenções, ao passo que em março ocorreram 141 ações em ruas de 44 bairros.

Em janeiro foram executadas intervenções em 17 lombadas, reforço em 55 faixas de pedestre e colocação de 87 placas, por sua vez, no mês de fevereiro, as ações foram feitas em 54 lombadas e 79 faixas, além da instalação de 106 placas. Já em março 28 lombadas foram reparadas, 61 faixas passaram por revitalização e 148 placas foram colocadas.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada na Vila Figueira, Parque Maria Helena e Vila Maluf durante o mês de janeiro; na Vila Amorim, centro, Vila Figueira, Vila Urupês e Cidade Miguel Badra, em fevereiro; e no Jardim Revista, Centro, Jardim Monte Cristo e Vila Figueira, no mês passado.

Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas, foi efetuada em locais como a Vila Theodoro, Jardim Belém, Jardim Planalto, Jardim Paulista e Jardim Japão nos primeiros 31 dias do ano; e de maneira mais intensa no centro e nos bairros Cidade Edson e Cidade Boa Vista durante fevereiro. Em março, esse tipo de melhoria foi aplicada, em maior quantidade, no centro, na Vila Urupês e no Jardim Dona Benta.

Algumas vias da cidade receberam melhorias nas duas formas de sinalização, horizontal e vertical, como foram os casos das ruas Sebastião Luís e Tiradentes, no centro; avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta; e rua Amélia Guerra, na Vila Amorim. Entre as vias que receberam um maior número de intervenções destacam-se a rua General Francisco Glicério, no centro; avenida João Batista Fittipaldi, no Parque Maria Helena e Vila Maluf; e a rua Tokuzo Terazaki, na Vila Urupês.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o reforço das sinalizações é uma preocupação constante da administração municipal. “Estamos sempre atentos aos pontos da cidade que requerem a revitalização das sinalizações ou mesmo a instalação de novas marcações. Sabemos da importância desses serviços para a garantia da segurança dos motoristas durante o tráfego nas vias e dos pedestres, no momento de atravessar as ruas”, ressaltou Galo.