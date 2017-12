Secretaria de Transporte de Suzano faz mais de 1,3 mil serviços de sinalização em 2017

Suzano conclui 2017 com mais de 1,3 mil serviços de sinalização executados em todo o âmbito do município. Ao longo do ano, foram instaladas novas placas de trânsito e de logradouros públicos e colocados postes padrão, colunas e braços.



As ações fazem parte do trabalho integrado de zeladoria da cidade que visa também a organização e a segurança do viário local por meio da colocação de placas aéreas de indicação de sentidos e acessos.

De acordo com o titular da pasta, várias frentes de trabalho estão sendo desempenhadas para garantir a segurança e a organização do trânsito. “Fizemos centenas de trabalhos específicos em inúmeras áreas. Demos um enfoque grande na sinalização vertical de nomenclatura de ruas, fizemos uma grande readequação no horário de circulação de caminhões no centro expandido da cidade, reforçamos a pintura de faixas de pedestres e de rolamento em toda a cidade e padronizarmos toda a frota de motocicletas e viaturas”, ressaltou o secretário.



Educação no Trânsito

As ações do Departamento de Educação no Trânsito também tiveram destaque ao longo de 2017. Foram diversos projetos realizados em parcerias com órgãos e secretarias municipais para incentivar um viário mais seguro e consciente tanto para os motoristas quanto para os pedestres.



Dentre os principais projetos estão o curso “Criança Segura”, destinado aos professores da rede municipal de ensino; a campanha “Direção Segura” para condutores de veículos da cidade; a campanha de inspeção veicular; o Passeio Ciclístico; e o projeto “Criança no Trânsito”.

“Foi um ano bastante produtivo. Desempenhamos inúmeras ações integradas e que envolveram sempre os munícipes. Destaco também os projetos ‘Foca no Trânsito’ e o ‘Na Pista Certa’, em que integramos não só o público adulto, mas também os futuros condutores”, concluiu Pinheiro Neto.