Secretaria de Transporte de Suzano reforça sinalização viária em vários bairros

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano dá andamento a serviços de reforço na sinalização viária em várias regiões de Suzano. Entre eles, que foram concluídos nesta semana, estão a pintura de solo na região do Jardim Graziela, no distrito do Boa Vista, e a instalação de novas placas na entrada do túnel entre o Jardim Maitê e Jardim Luela sobre a proibição da circulação de veículos pesados no acesso.

No Jardim Graziela, os trabalhos foram executados mais precisamente na rua Manoel Félix da Silva. O local recebeu pintura de solo de duas rotatórias e cinco faixas de pedestres e instalação de tachões. “Essa via é um corredor de ônibus e havia o registro de colisões e atropelamentos. Por isso decidimos implantar as rotatórias e faixas de pedestres para regrar o trânsito naquela região e assim evitar ocorrência de acidentes”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto.

Já o túnel sob a linha férrea para transporte de cargas na rua Regino Alves de Almeida, que liga os bairros Jardim Maitê e Jardim Luela, está devidamente sinalizado sobre a proibição da circulação de veículos pesados, inclusive com as travas e as placas e faróis que indicam o limite de altura. “Aliado à fiscalização, esse trabalho de reforçar o ‘portal’ de sinalização faz com que a utilização do túnel ocorra de maneira correta, sem abusos”, complementou o secretário.

Além desses serviços, a pasta municipal continua realizando a pintura de coberturas de ponto de parada do transporte público e a instalação das placas toponímicas – de nomes de vias públicas – na região central e em bairros periféricos. Trata-se de uma iniciativa que terá sequência, principalmente com a manutenção.

Também está em andamento a construção de uma cobertura de ponto de parada de ônibus e vans, de alvenaria, na Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras. A estrutura está localizada às margens da antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), próximo à estrada Keita Harada, e deve ficar pronta nas próximas semanas.