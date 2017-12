Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano substitui 30 placas aéreas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano concluiu nesta semana o processo de substituição de mais de 30 placas aéreas de trânsito em várias regiões da cidade. Na área central, as trocas ocorreram nas avenidas Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una) e Armando de Salles Oliveira e nas ruas Monsenhor Nuno, Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Rui Barbosa e Tiradentes.



Também foram instaladas novas placas nos portais da estrada do Pinheirinho (no limite com Itaquaquecetuba) e da avenida Guilherme Garijo (no limite com Mogi das Cruzes), ambas no distrito de Boa Vista.



A substituição teve como objetivo oferecer auxílio aos motoristas que utilizam as vias para melhor se deslocarem no trânsito, principalmente aqueles que são de outros municípios. A pasta ainda providenciou a sinalização aérea para indicar acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).



Viaturas



Além desse trabalho, a secretaria também realizou a renovação do layout de suas viaturas. No total, 12 veículos passaram por esse procedimento: três caminhonetes, três viaturas, dois guinchos e quatro motocicletas. As ações fizeram parte dos planos da pasta de renovação da sinalização no município, que também incluiu, ao longo do ano, o reforço da pintura de solo (faixas de pedestres e de trânsito) nos principais corredores viários da cidade.



Segundo o secretário José Alves Pinheiro Neto, o trabalho realizado tem como principal objetivo auxiliar na fluidez do tráfego. “A identificação de nossas viaturas, com a cor amarela, é diferente da dos demais veículos a serviço da Prefeitura de Suzano, ajudando os motoristas em casos de necessidade. E a renovação da sinalização segue nosso trabalho de melhorar o tráfego e garantir informações importantes aos condutores”, explicou o chefe da pasta.