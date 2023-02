Secretaria de Transporte faz sinalização viária em 5 bairros

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano definiu a programação de fevereiro para os trabalhos de reforço visando melhorar a sinalização de trânsito em cinco bairros. A previsão é que sejam efetuados serviços de sinalização horizontal, que englobam demarcação viária, e a vertical, com a implantação e manutenção de placas.

A iniciativa ocorrerá nos bairros Jardim São Luiz, Vila Urupês, Jardim Dora, Jardim Belém e Parque Santa Rita e as ruas receberão os trabalhos de acordo com cronograma de conclusão dos trabalhos de recapeamento e pavimentação.

Vale ressaltar, também, que são efetuados trabalhos de manutenção rotineira pelas vias da cidade com cinco equipes destacadas diariamente para essas ações, sendo que uma delas executa as atividades no período noturno. Dessa maneira, é possível atender as demandas de maior complexidade em um momento em que não há um grande fluxo de pedestres e veículos em circulação.

Afora a sinalização, são promovidos outros serviços de maneira contínua direcionados à manutenção semafórica, revitalização de rampas de acessibilidade, ações de zeladoria como limpeza e pintura do solo, revitalização de rampas de acessibilidade e abrigos de ônibus. Os atendimentos ocorrem de acordo com as demandas gerais da população, instituições, órgãos públicos e privados e são efetuadas sempre após uma análise do departamento técnico da pasta.

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a manutenção e o reforço da sinalização ocorrem regularmente para garantir a segurança de condutores e pedestres. “Nossos trabalhos têm como objetivo distribuir de forma correta e ordenada o trânsito de nossa cidade, evitar acidentes e incentivar os condutores e pedestres a terem boas práticas no trânsito. Isso passa diretamente por uma sinalização viária adequada, clara e qualificada, o que garante um fluxo de pessoas e veículos devidamente organizado e seguro”, comentou.