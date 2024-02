Secretaria de Transporte implanta 'patadestre' em frente ao Viveiro Municipal

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana implantou na última semana uma “patadestre”, área de passagem de pets que fica ao lado da faixa de pedestres em frente à entrada do Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador). O objetivo vai muito além de criar um ponto seguro para travessia de cães e gatos. A ideia é conscientizar os condutores de veículos sobre a importância de respeitar os animais no trânsito.

A iniciativa partiu da primeira-dama e gestora do Viveiro Municipal, Larissa Ashiuchi, que reforçou que a finalidade é sensibilizar quem passa pela via diariamente. “A ação chama a atenção e, por ser um local muito movimentado, vai atrair os olhares tanto de quem está nos veículos quanto dos próprios pedestres. A ideia de fazer ao lado da faixa de pedestre é justamente essa. Os animais não entendem e muitas vezes acabam atravessando as ruas sem se preocuparem com a circulação de veículos. Ao verem a faixa com as patinhas, os motoristas vão entender que devem parar, assim como fazem com os pedestres”, afirmou.

O assessor estratégico Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, parabenizou a gestora do Viveiro Municipal pela iniciativa e colocou a pasta à disposição para outras ações semelhantes. "Larissa tem um olhar muito carinhoso com os animais. É um trabalho diferente do que estamos acostumados, mas é muito legal de fazer. As equipes capricharam e sabemos o quão importante é conscientizar os motoristas sobre os riscos que cães e gatos correm no trânsito. As nossas equipes estarão disponíveis para implantar essa faixa em outros locais onde for necessária", pontuou.