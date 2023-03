Secretaria de Transporte instala semáforos em cruzamento da Vila Urupês

Os novos semáforos no cruzamento das ruas Jeca Tatu e Caboclos, no bairro Vila Urupês, estão funcionando desde a manhã da última segunda-feira (27/02). A instalação do equipamento havia sido um pedido do vereador Jaime Siunte, sendo concretizada na semana passada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano para prevenir acidentes e garantir um melhor direcionamento de pedestres e veículos entre as ruas.

A instalação do dispositivo eletrônico de quatro tempos era uma demanda antiga da população, pois o trecho em questão é um dos mais movimentados da área. As vias possuem um alto fluxo de pessoas a pé, além das circulação de veículos, por fazer a conexão de alguns dos bairros mais populosos do município, como o Jardim Colorado, a Vila Urupês e a Vila Amorim ao centro da cidade.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, explicou que a presença de um supermercado de grande porte nas proximidades também influencia na alta quantidade de tráfego no local. “A entrada de veículos para o estacionamento está próxima ao cruzamento, sendo outro fator para o sobrecarregamento do ponto em questão. Com a nova sinalização, esperamos resolver essa situação e garantir mais segurança àqueles que transitam pelo local, seja a pé ou a bordo de um veículo”, constatou.

O trabalho faz parte de uma importante iniciativa da administração pública para organizar trechos específicos da cidade, sendo complementada ainda com a revitalização de outros equipamentos previamente instalados na área para que estes sejam controláveis de forma remota. Além dos dispositivos da Vila Urupês, o cruzamento entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua Campos Salles, na região central, também será contemplado nas próximas semanas.

Segundo o vereador, a instalação do equipamento neste ponto é um avanço importante para os moradores da área. “Por muito tempo a população pedia a implementação deste semáforo para melhorar o trânsito local. Agradeço o prefeito Rodrigo Ashiuchi e à administração pela presteza ao povo suzanense“, relatou Siunte.

Galo reforçou que a medida visa evitar acidentes e garantir uma melhor mobilidade aos motoristas e pedestres que cruzam a região. “Este é um ponto que já vinha sendo estudado”.