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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Cidades

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres

Atividade proporcionou orientações sobre funcionamento de veículos e ampliou conhecimento sobre aspectos que merecem atenção para maior segurança no trânsito

17 março 2026 - 18h08Por da Reportagem Local
Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheresSecretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana ofereceu, nesta segunda-feira (16/03), um curso de mecânica automotiva para garantir mais autonomia e liberdade para mulheres. A atividade, realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, no centro, proporcionou orientações sobre o funcionamento dos veículos, ampliando conhecimento sobre aspectos que merecem atenção para maior segurança no trânsito.

O titular da pasta, Claudinei Galo, conduziu a abertura do encontro, que mobilizou servidoras de diferentes secretarias e inclusive representantes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, da Radial Mais Transporte e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, situado em Suzano. Também marcou presença na capacitação, organizada pelo setor de Educação para o Trânsito, o controlador geral do município, César Braga.

O conteúdo abordado na oportunidade reforçou os sinais que devem ser considerados pelas condutoras para que elas possam saber quando os veículos precisam ser vistoriados e por quais tipos de problemas, incluindo questões relacionadas a pneus, freios, amortecedores, óleo e bateria.

As informações foram compartilhadas pelo diretor de um centro automotivo da cidade, Ricardo Barbosa, que destacou a importância da campanha organizada pela prefeitura, enaltecendo a iniciativa a partir do tema “Elas no trânsito: Independência e Liberdade. Eu quero, eu posso”.

“Na oficina, verificamos que 50% do nosso público é feminino. Isso mostra que as mulheres estão tomando frente das questões relacionadas aos veículos e chegam muito conscientes sobre os problemas que podem estar comprometendo o funcionamento dos carros. Por isso, esse curso se alinha ao contexto em que estamos vivendo atualmente”, disse Barbosa.

Quanto aos pneus, o alerta contemplou algumas características como o estado desgastado dos mesmos, a vibração no volante e o fato do carro estar puxando para o lado. No que diz respeito aos freios, foram citados o barulho ao frear, o pedal baixo, o fato do carro estar puxando para um dos lados ao frear e a vibração no pedal. Para o óleo, conforme demonstrado, o olhar deve ficar atento para a cor escura e a luz acesa no painel de instrumentos, assim como o barulho do motor.

Quanto ao sistema de suspensão, foi reforçado que os sinais têm relação com o fato do carro estar pulando em lombadas, apresentar balanço excessivo e com desgaste irregular dos pneus. E com relação à bateria, o alerta foi para situações em que o carro demora para ligar e têm luzes fracas, além da atenção para o aviso no painel.

Galo frisou que a atividade se integra ao conjunto de ações da programação do Mês da Mulher Suzanense e reflete o empoderamento feminino. “Este curso amplia o conhecimento delas sobre mecânica automotiva e proporciona as orientações necessárias para que elas saibam o que precisam fazer quando os veículos estão com problemas”, pontuou o titular da pasta.

Ao fim do evento, houve uma homenagem à funcionária do setor de Educação para o Trânsito que idealizou a iniciativa, Marileide Maria dos Santos. Também participaram a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita; a ouvidora da Guarda Civil Municipal (GCM), Bruna Mendes; e a coordenadora do Programa Prevenir a Violência Escolar, Eliane Alencar.

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