Secretaria de Transporte passa a contar com equipamento informativo de tráfego

Desde o início desta semana, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está utilizando o Painel de Mensagens Variáveis Móveis (PMV) para uso nas demandas diárias da cidade. Com tecnologia LED para rápido reparo e operação, o novo dispositivo é fruto de um contrato de prestação de serviços com a empresa Datacity Serviços Ltda. e poderá ser utilizado para ocasiões diversas, enquanto ferramenta de orientação e segurança no trânsito.

O equipamento possui uma base com rodas para fácil locomoção e reboque, além de uma tela LED de 5 metros de altura e 1,2 metro de largura que garante visibilidade e legibilidade total para além de 200 metros sob a luz natural ou artificial, com ajuste automático de luminosidade. O dispositivo será utilizado na sinalização específica de eventos que não são informados de forma convencional como desvios, obras e outras ocorrências de rápida resolução. O instrumento também pode ser utilizado para trabalhar a educação no trânsito, emitindo ainda mensagens esporádicas.

Por meio de um painel fotovoltaico acoplado, o sistema é energizado de forma constante, tendo autonomia de até 24 horas para uso. A operação do letreiro do mecanismo pode ser feita de forma local ou remota, possibilitando a alteração de frases e a alternância imediata de até 12 mensagens diferentes.

Segundo Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a expectativa é que o equipamento contribua com informações e alertas importantes nas vias da cidade. “Essa conquista nos garantirá mais agilidade e segurança no nosso trânsito, permitindo com que algumas informações sejam exibidas de forma mais clara enquanto o motorista estiver dirigindo. Este é um avanço muito importante”, relatou.