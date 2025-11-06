Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Trânsito

Secretaria de Transporte realiza concurso teatral de educação no trânsito

Atividade mobilizou 24 alunos da Etec, que estiveram nas ruas fazendo encenações alusivas à conduta segura; os melhores serão premiados nesta sexta-feira (07/11)

06 novembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Secretaria de Transporte realiza concurso teatral de educação no trânsitoSecretaria de Transporte realiza concurso teatral de educação no trânsito - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está organizando nesta primeira semana de novembro um concurso de encenação teatral baseado no tema “Um trânsito melhor para nossa cidade”. Durante a segunda, terça e quarta-feira (03, 04 e 05/11), 24 alunos do polo Suzano da Escola Técnica Estadual de São Paulo (Etec) estiveram nas ruas para conscientizar os motoristas de uma maneira mais lúdica e divertida.

A proposta trazida pelo departamento de Educação para o Trânsito da pasta foi abordar os diferentes aspectos associados à condução segura, incluindo os relacionados à alcoolemia, ao uso do celular ao volante e ao respeito pela faixa de pedestres, pelos limites de velocidade, pelos deficientes e pelos idosos. As melhores performances serão premiadas nesta sexta-feira (07/11), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

Na segunda-feira, se apresentaram os dois primeiros grupos na esquina da rua José Correa Gonçalves com a rua General Francisco Glicério; na terça-feira, foi a vez dos grupos 3 e 4 mostrarem o talento na esquina da Praça dos Expedicionários com a rua General Francisco Glicério; e na quarta-feira, encenaram os grupos 5, 6, 7 e 8, na esquina da rua Tiradentes com a rua Benjamin Constant.

Eles estiveram sendo observados pelo júri do concurso, que é formado pelo controlador geral do município, César Braga; pelo fotógrafo da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, Wanderley Costa; pelo diretor administrativo do Transporte, Enio Batista Silva, pelo agente de trânsito, Manoel Herculano Pinto Amaral; e pelo professor da Etec, Antenor de Oliveira Junior. Os jurados avaliaram as encenações a partir dos critérios: expressão e caracterização; compreensão da mensagem; trabalho em equipe e envolvimento; e integração com o público.

Todos estarão presentes na cerimônia de premiação, que presenteará àqueles que mais se destacaram. Os integrantes do grupo que ficar em primeiro lugar receberão uma bicicleta aro 29; os que ficarem em segundo, ganharão um fone de ouvido; e aqueles que ficarem em terceiro serão brindados com uma cesta de café da manhã.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o concurso reforça o compromisso da pasta com a educação no trânsito. “Temos promovido uma série de ações voltadas à conscientização da população em relação à segurança nas vias. Com isso, conseguimos chamar atenção para os procedimentos que devem ser respeitados para o bem de todos”, ressaltou.

