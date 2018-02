Secretaria de Transporte revitaliza 30 pontos de ônibus

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano revitalizou durante este mês exatos 30 pontos de ônibus. Os trabalhos foram divididos na região central e centro expandido, sendo que a previsão, a partir de fevereiro, é estender os serviços para os bairros periféricos.

As ações foram realizadas pelas equipes de manutenção da pasta, que atuam também na revitalização de placas de sinalização e pintura de faixas de pedestre, de rolamento, além da sinalização terrestre em áreas que abrigam escolas, unidades de saúde, entre outras.

Motoristas e pedestres que passam no quadrilátero central já notam a diferença estética desses abrigos, que integram o sistema de transporte coletivo municipal com uma nova pintura e correções na estrutura.

Locais beneficiados

Dentre os locais já beneficiados destacam-se os pontos situados na avenida Antônio Marques Figueira, nas ruas Baruel e General Francisco Glicério e no trecho urbano da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Secretário

De acordo com o secretário responsável pelas ações, José Alves Pinheiro Neto, a força-tarefa executada visa garantir mais conforto aos usuários. “Iniciamos 2018 com um número significativo de serviços realizados, sendo que, praticamente, revitalizamos um ponto de ônibus por dia. Começamos os trabalhos nessa área central tendo em vista o grande fluxo de usuários, mas, a partir de fevereiro, já iremos expandir os mesmos serviços aos pontos de ônibus situados nos bairros”, argumentou.

Corredores

Com a pintura e os reparos gerais na estrutura desses equipamentos, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana concentrará forças, a partir de fevereiro, nos abrigos situados em corredores de ônibus, que são as vias que registram grande fluxo de passageiros. As benfeitorias também vão servir para os pontos localizados perto de escolas ou postos de saúde, que também são frequentemente utilizados.