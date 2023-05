Secretaria de Transporte vistoria vans que circulam em Suzano

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana segue trabalhando para garantir a fiscalização das vans que promovem o transporte complementar e escolar em Suzano. Nesta semana, os veículos que atendem a quatro escolas, tanto estaduais quanto municipais, além dos utilizados pelo transporte complementar que prestam serviço a usuários de quatro bairros, pontos de táxis, entre outros locais, foram vistoriados para averiguar as condições de uso.

A ação dos fiscais que efetuam o monitoramento diário de tráfego na cidade resultou na orientação para melhorias no transporte que conduz passageiros para a região sul do município, pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), e para o bairro Cidade Miguel Badra, além de nova faixas refletivas nos veículos que seguem para o Jardim São José e Jardim Colorado.

Para monitorar a qualidade do serviço, ainda foram efetuadas vistorias no transporte escolar que atendem as escolas municipais Professora Alice Setuko Honda Miyake, na Vila Figueira; e Vera Lucia Miranda e José Braz Neto, localizadas no Jardim Quaresmeira, assim como aos veículos que conduzem os alunos à Escola Estadual Lucy Franco Kowalski, no Jardim Márcia, não sendo registradas irregularidades. Também foram verificadas as condições das vans nos pontos de táxi localizados na rua General Francisco Glicério, onde foi solicitada aos motoristas a apresentação de alvarás de funcionamento.

Outro foco do trabalho de fiscalização é em relação ao transporte complementar que atende inúmeros bairros. A equipe da pasta vistoriou, dessa vez, os veículos que realizam o itinerário entre o centro e os bairros Jardim Varan e Vila Barros, sem observação de apontamentos que necessitassem de aplicação de infrações.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que as vistorias são fundamentais para garantir a segurança da população, independentemente do meio de transporte escolhido para o deslocamento dentro do município. “Nosso papel é promover um trabalho contínuo de fiscalização. Por isso, estamos diariamente nas ruas para assegurar que os munícipes estão sendo transportados em condições ideiais”, destacou Galo.