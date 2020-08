Secretaria de Transportes de Suzano instala mais de 700 novas placas em julho

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana realizou a instalação de 778 placas toponímicas e de sinalização de trânsito em 23 bairros e no centro de Suzano em julho. A previsão é de que outras 3 mil sejam fixadas por toda a cidade até o fim do ano.



De acordo com o chefe da pasta, Claudinei Galo, deste total, 527 são placas de sinalização destinadas para a área central, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Caxangá, Parque Santa Rosa, Parque Suzano, Jardim Imperador, Jardim Márcia, Vila Figueira, Jardim Colorado, Jardim Nazareth, Residencial Nova América, Jardim Ikeda, Parque Buenos Aires, Estância Americana, Recreio das Palmas, Sesc, Cidade Boa Vista, Jardim Revista, Jardim Varan, Jardim Fernandes, Cidade Miguel Badra, Jardim São José.



Além disso, entre 1º e 31 de julho, 251 placas com nomes de vias públicas, chamadas de toponímicas, foram instaladas nos bairros Vila Rica, Vila Real e Vila Figueira. “Algumas delas substituíram as anteriores que sofreram vandalismo, algo que, infelizmente, acaba onerando a nossa pasta”, disse.

Denúncias sobre depredação e danos nas placas podem ser feitas para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, pelo telefone (11) 4746-1166, ou para a Guarda Civil Municipal (GCM), pelo número (11) 4746-3297.