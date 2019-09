Secretaria de Transportes de Suzano promove concurso sobre trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, em parceria com a Secretaria de Educação, promove pela primeira vez o Concurso “Semana Nacional de Trânsito” com os alunos da rede municipal de ensino. Os estudantes poderão concorrer com desenho, frases e redação, valendo prêmios. Os três melhores colocados de cada categoria vão receber bicicleta, mochila e jogo educativo. O edital completo para participação já está disponível no site www.suzano.sp.gov.br.

A ação faz parte da programação especial elaborada pela pasta em alusão ao Dia Nacional do Trânsito, lembrado em 25 de setembro. O concurso com as crianças segue o tema “No trânsito, o sentido é a vida”. A categoria desenho será destinada a estudantes do G4 e G5 da educação infantil e 1º ano do ensino fundamental, enquanto os alunos dos 2º e 3º anos do ensino fundamental podem participar com frases. Já a redação é destinada aos 4º e 5º anos do ensino fundamental.

Cada escola ficará responsável pela inscrição dos participantes e pela seleção interna de até três trabalhos por sala. As atividades serão realizadas durante o período de aula, sob a supervisão do professor. O material selecionado será entregue pelas unidades à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana até dia 30 de setembro.

A pasta deverá avaliar cada trabalho de acordo com coerência, originalidade, criatividade, comunicabilidade, qualidade e exploração de recursos sobre o tema. A divulgação do resultado final está prevista para 11 de novembro no site oficial da prefeitura. Já a premiação deve acontecer em 28 de novembro, às 15 horas, no Complexo Educacional Mirambava. Para o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, a iniciativa tem o objetivo de promover e incentivar o conhecimento dos alunos sobre o assunto. “Esperamos reconhecer nos trabalhos a vivência da criança e identificar eventuais demandas, a fim de implementar ainda mais ações educativas nas escolas, respeitando a legislação educacional vigente”, explicou.

Programação

A Semana Nacional de Trânsito em Suzano promete uma série de atividades ao longo do mês, inclusive nas escolas municipais. O lançamento oficial está previsto para o dia 17, às 9 horas, no Centro de Educação e Cultural Francisco Carlos Moriconi. Entre as ações, estão agendadas caminhadas de conscientização, palestras, mobilizações e passeio ciclístico.