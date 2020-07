Secretaria de Transportes faz balanço de ações durante a pandemia

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, destacou ações que foram e vêm sendo realizadas pela Prefeitura de Suzano e pela pasta durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Durante o DS Entrevista, ele afirmou que Suzano foi pioneira no uso de máscara nos veículos de transporte público e táxis e que foram precisos apenas 15 dias para que 99% da população da cidade passasse a usar máscaras no transporte público “naturalmente”.

Galo disse que uma parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Fundo Social de Solidariedade viabilizou a distribuição de 40 mil máscaras.

“Com a obrigatoriedade do uso da proteção, distribuímos gratuitamente as máscaras. Fizemos várias ações nos terminais e pontos, para que as pessoas fossem orientadas a usar. Tivemos campanhas com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, parando e orientando a usar máscara no transporte, além de álcool em gel. Isso tudo colaborou para que houvesse uma baixa no índice de contaminação em Suzano. Foi uma ação muito frutífera e que trouxe baixa mortalidade”, destacou o secretário.

Queda de acidentes

Galo também citou a redução de 54,6% de acidentes durante a quarentena em Suzano. Para ele, além da diminuição da frota de transporte público e do número reduzido de carros e vans escolares nas ruas, a consciência das pessoas no trânsito contribuiu para que mais acidentes fossem evitados. “As pessoas em casa ficam mais sensíveis, mais família. Conversam mais. Houve aumento na violência contra a mulher, mas em outros lares, as pessoas têm mais afetividade com os filhos. Se você sai calmo de casa, transforma o que faz no trânsito mais calmo. Se sai nervoso e leva dentro de si, conduz seu volante de forma irritada. O estado de espírito é muito importante (para a redução de acidentes)”, afirmou Galo.

Sistema de semáforos

Ele também falou sobre a troca de 16 semáforos só na Marginal do Una e disse que Suzano tem um sistema de sinais “parecido com o da Europa”. “Estamos muito avançados, não há fio aéreo. Suzano hoje tem sinal semafórico parecido com o da Europa. Não tem nenhuma visualização de poluição de fiação, ela é toda embutida. Suzano teve uma renovação muito grande de sinais semafóricos”.

Retomada do transporte

Atualmente, a frota de transporte público da cidade é de 85%. Esse número chegou a ser de 50%. Segundo ele, o aumento progressivo ocorreu por conta da reabertura gradual do comércio. “Quando se iniciou a pandemia, houve isolamento social. Se não existe demanda, diminui a frota. Quando os comércios voltaram a funcionar, houve retorno do transporte de forma gradativa. O transporte chegou a 50% de sua frota. Hoje com a abertura, aos poucos, de alguns comércios, chegamos aos 85%”, explicou Galo.