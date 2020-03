Secretaria de Transportes suspende Zona Azul em Suzano

Por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano suspendeu, por tempo indeterminado, a cobrança do estacionamento rotativo (Zona Azul) da cidade. Em Suzano atualmente são 1.854 vagas de Zona Azul (Estacionamento Rotativo).

A pasta tem alguns agentes de trânsito que estão nos grupos de risco e, por isso, o efetivo foi reduzido em quatro colaboradores. No entanto, não houve desfalque no serviço, pois a escala foi preenchida com o remanejamento de pessoal, mesmo com a redução de tráfego nas vias da cidade.

Neste ano, quase 19 mil avisos de irregularidade no estacionamento rotativo (Zona Azul), em Suzano, foram feitos em janeiro deste ano.

Quase 11 mil pessoas usam o aplicativo ‘EstacionamentoFacil’ mensalmente na cidade, conforme reportagem recente do DS. Os dados são da Prefeitura. O número de irregularidades registrado em janeiro deste ano (18.909) foi 1,1% maior do que no mesmo período do ano passado, quando a cidade computou 18.697 erros de motoristas enquanto usavam a Zona Azul. São consideradas irregularidades: exceder o período máximo da área; não ativar o cartão no período fiscalizado; usar tíquete diferente do utilizado no município ou rasurar ou deixar de preencher a folha.

Quando um motorista é avisado sobre alguma irregularidade na Zona Azul, ele precisa ir até a sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana da cidade para trocar o aviso por talão.

Aplicativo

O ‘EstacionamentoFacil’ é um aplicativo que surgiu com a proposta de facilitar a vida dos motoristas que precisam utilizar o estacionamento rotativo em Suzano.

Uma das maiores vantagens é que, com ele, não é necessário que o usuário retorne para a vaga para trocar o cartão. Os usuários aprovam a ideia (Leia matéria abaixo), mas muitas pessoas ainda não conhecem o recurso, que dispensa a utilização dos talões.

Ele está disponível no Google Play e na Apple Store, e aceita cartão de crédito - diferente da aquisição com os monitores nas ruas, possível somente por dinheiro.

O aplicativo aparece com mais de 150 avaliações no Google Play, com nota média de 2,5 de 5.