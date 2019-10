Secretaria de Transportes tentará incluir bicicletários nas estações

A Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo tenta viabilizar investimentos necessários, com o objetivo de incluir bicicletários nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no Alto Tietê.

A resposta da secretaria foi feita após vários ciclistas do entorno da estação Aracaré, da Linha 12-Safira, solicitarem a instalação de um bicicletário no local, em matéria publicada na edição dessa quarta-feira, 9.

A pasta está liderando processo para conceder as estações da companhia para iniciativa privada, com o intuito de viabilizar essas instalações. A CPTM já admite que estuda implantar bicicletários em outras estações do Alto Tietê. Atualmente, a região conta com quatro estações que possuem o serviço, sendo Suzano, Poá e Ferraz da Linha 11-Coral e Calmon Viana da Linha 12-Safira. Todos possuem controladores de acesso.

A companhia ainda sugere que os passageiros que utilizam bicicleta como meio de transporte até a Estação Aracaré da CPTM têm como opções o bicicletário da estação Calmon Viana, que atende as linhas 11 e 12, e fica a cerca de 10 minutos de bicicleta; e de Poá, da linha 11-Coral, localizada a aproximadamente 15 minutos do Aracaré.