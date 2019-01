Secretaria descarta Delegacia da Mulher 24 horas no Boa Vista

A Secretaria de Segurança Pública do Estado descartou, em princípio, a instalação de uma Delegacia da Mulher 24 horas.

De acordo coma pasta, “Suzano conta com Delegacia de Defesa da Mulher e o atendimento aos finais de semana e no período noturno é realizado no plantão policial da Delegacia Central do Município”.

A Secretaria da Segurança Pública informou que “é pioneira no aprimoramento de políticas de segurança no combate à violência de gênero”.

O Estado de São Paulo conta com 133 Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), nove especializadas apenas na Capital, outras 16 na Região Metropolitana e mais 108 em cidades do Interior.

“É importante lembrar que todas as delegacias paulistas são capacitadas para receber e podem registrar casos de violência contra a mulher, pois todos os policiais são preparados para esse atendimento. Os cursos de formação policial, sejam civis ou militares, contemplam disciplinas direcionadas ao tema. Além da capacitação, as escolas de formação das corporações também fornecem cursos de atualização para os policiais sobre o assunto. A medida foi tomada após a SSP firmar parceria com o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid)”, informou a

Secretaria de Segurança.

O Conselho de Segurança Comunitário (Conseg) Boa Vista reivindica a instalação de uma delegacia.

A delegada da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, afirmou que a criação de uma nova delegacia no Boa Vista é difícil.

De acordo com a delegada a crise e falta de funcionários impossibilitaria o projeto.

"Por conta da crise econômica, nós estamos com um baixo número de funcionários na Delegacia da Mulher, por causa disso acredito que novas unidades seriam inviáveis", afirma a delegada.

A delegada afirma entender as reivindicações, principalmente por conta da distancia entre os bairros e a atual delegacia da mulher, mas esclarece que as denuncias podem ser feitas na delegacia de Palmeiras e serem encaminhadas até a unidade especifica de crimes contra mulheres.

O presidente do Conseg da Boa Vista, Ebert Bola, afirma que casos de agressão contra as mulheres são comuns na região, ele reforça a necessidade de uma unidade da policia especifica para estes casos. "Crimes contra as mulheres acontecem por aqui, principalmente nos finais de semana. Uma ampliação da delegacia local poderia criar uma área especifica para atender vítimas destes crimes", afirma o presidente do Conseg Boa Vista.

Ele disse que os moradores estão discutindo o tema nas reuniões do conselho comunitário e que esperam que o pedido seja atendido, mesmo que não aconteça de modo imediato.