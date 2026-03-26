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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Cidades

Secretária estadual de Meio Ambiente visita obras de desassoreamento do rio Tietê em Suzano

Trabalho integra conjunto de ações estruturantes voltadas à mitigação de enchentes no Alto Tietê

26 março 2026 - 17h15Por da Reportagem Local
Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, estará em Suzano nesta sextaNatália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, estará em Suzano nesta sexta - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, estará em Suzano, na manhã desta sexta-feira (27), para visitar as obras de desassoreamento do rio Tietê. A visita acontece às 9h30, na Rua Agnaldo Cursino, 161, no Sesc.

O trabalho faz parte do IntegraTietê, que é um conjunto de ações estruturantes voltadas à mitigação das enchentes no Alto Tietê. O Lote 4B do programa atende Suzano, Mogi, Itaquá e Poá. A ideia é melhorar a drenagem e aumentar a segurança hídrica nas cidades.

Durante a visita da secretária serão acompanhados os serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento do rio Tietê, além da remoção de vegetação macrófita.

As intervenções são feitas em um trecho de 14,9 quilômetros do rio, no trecho que vai da divisa entre Itaquá e Poá até a foz do Ribeirão Taiaçupeba Mirim, em Suzano.

O investimento é de R$ 59,1 milhões, de acordo com o Governo do Estado. A iniciativa deve beneficiar mais de 1,2 milhão de habitantes, ampliando a capacidade de escoamento do rio e reduzindo riscos de enchentes na região.

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