Secretaria monitora pessoas em 'situação de rua' em Suzano

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano realiza um monitoramento constante das pessoas em situação de rua que estão na cidade - principalmente na área central.

Os técnicos da pasta têm o perfil de cada uma destas pessoas e prestam o atendimento necessário sempre que as mesmas concordam em ser atendidas.

“A pasta está atenta a esta situação que acaba sendo reflexo de vários fatores, até mesmo da situação econômica do país nos últimos anos que pode ocasionar o desemprego, e desenvolve políticas públicas para atender esta demanda”.

Na Praça Cruzeiro do Sul, no Jardim Imperador, um morador em situação de rua vem comovendo a população do bairro (leia matéria abaixo).

Segundo a secretaria, “é importante esclarecer que a expressão ‘morador de rua’ não é mais utilizada pelos serviços de Assistência Social”.

A secretaria explicou que o indicado é "pessoa em situação de rua" (entende-se que o termo "morador" não é adequado porque, em teoria, ninguém quer viver na rua”.

ATENDIMENTO

A Assistência Social entende que a pessoa que está na rua passa por uma fase temporária - por isso "pessoa em situação de rua").

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano não havia recebido nenhuma informação sobre o morador “abandonado em praça do Jardim Imperador” (leia mais matéria abaixo).

“Agora, de posse das informações enviadas pelo Diário de Suzano, uma equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Suzano vai até o local amanhã (sexta, 18/01) para realizar a abordagem deste senhor mencionado e oferecer o atendimento social”.

Além deste atendimento especializado, Suzano dispõe do serviço de acolhimento - caso a pessoa queira ser encaminhada.

“Qualquer cidadão pode comunicar o Creas de Suzano quando observar alguma pessoa em situação de rua. O Creas - Centro de Referência Especializado da Assistência Social fica na rua: Dr. Deodato Wertheimer, 174, Vila Costa. Telefone: 4747-1973”.

Homem que se diz contador ‘vive’ em praça do Imperador

Há cerca de uma semana, um morador em situação de rua apareceu na Praça Cruzeiro do Sul, afirmando ter sido “expulso de casa por conta de brigas envolvendo herança”. Os habitantes do Jardim Imperador se comoveram com a história do idoso e pedem ajuda para os órgãos públicos.

O morador em situação de rua Jorge Bastos Condi, afirma ser formado em ciências contábeis. Ele conta que já vivia em Suzano há muitos anos. Segundo ele, após uma briga com sua irmã por causa de dinheiro, ele foi expulso da casa da família. Na rua há mais de uma semana, afirma sentir dores no corpo e dificuldade para caminhar.

A moradora Jaqueline Rachid entrou em contato com o DS explicando a situação do senhor Jorge Bastos. "Ele apareceu aqui na Praça Cruzeiro do Sul há cerca de uma semana. Ele me contou a história de que sua irmã o colocou para fora de casa por conta de desentendimentos em relação ao dinheiro da herança da família", contou a moradora.

Ela afirma que os outros habitantes do bairro também estão se empenhado para encontrar a família do morador de rua. "Ele nos disse que já vivia em Suzano, ele é contador formado, esperamos encontrar algum parente que possa o ajudar", afirma a moradora.