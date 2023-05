Secretaria promove 2ª edição da Jornada de Informações Sociais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou a 2ª edição da Jornada de Informações Sociais de Suzano (JIS), na última sexta-feira (05).

A atividade, que teve como objetivo promover um encontro para disseminar as informações de vigilância socioassistencial, apresentou dados do Boletim de Informação Social (BIS), uma publicação periódica que, desta vez, abordou os atendimentos efetuados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e nos postos do Cadastro Único (CadÚnico).

Vale ressaltar que o evento ocorreu em parceria com o Campus Suzano do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), que ainda promoveu um estudo sobre os dados dos registros das famílias no CadÚnico. Dentre os principais destaques está o aumento do número de munícipes inscritos no CadÚnico, que saiu de 105.519 pessoas, em outubro de 2021, para 125.539, em novembro de 2022.

O estudo e a apresentação foram realizados pelos professores Adriano Maniçoba, Sivanilza Machado e Wilson Tanaka. A obtenção de dados foi realizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), firmado entre a Prefeitura de Suzano e o IFSP. O chefe da pasta Geraldo Garippo e o diretor da instituição Eugênio Zambini estiveram presentes.

No período vespertino, o evento foi conduzido pelo setor de Sistema Único de Assistência Social (Suas) da pasta, momento em que foi analisado com os participantes um relatório dos atendimentos à população realizados nos Cras, no Creas e no CadÚnico, entre 2021 e 2022. O relatório servirá para conhecer a evolução dos serviços e subsidiar melhorias na gestão do trabalho, na transparência de informações e no controle social em relação a tipos, volumes e padrões de qualidade dos serviços oferecidos pelo município.