Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 14 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos

Evento no Complexo Educacional Mirambava reuniu profissionais do setor e contou com palestras do Sebrae; Suzano soma agora 380 ativos

14 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãosSecretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, realizou nesta terça-feira (14/10) um encontro especial com artesãos do município para celebrar o trabalho e fortalecer o setor.

O evento, que ocorreu no Complexo Educacional Mirambava, no centro, marcou também a entrega de 125 novas carteirinhas de artesãos, além de oferecer palestras e orientações em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Das carteirinhas entregues, 50 foram concedidas a profissionais cadastrados em 2024 e 75 a novos artesãos registrados neste ano, ampliando o número de profissionais ativos na cidade para 380. O encontro contou com a presença do prefeito Pedro Ishi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; do presidente da Câmara, Artur Takayama; além de outras autoridades municipais e do Sebrae.

O documento entregue aos profissionais é fundamental para o exercício formal da atividade, possibilitando a participação em feiras, capacitações e programas de incentivo ao setor. A coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, destacou o empenho da equipe e a importância do artesanato como expressão cultural e fonte de renda. “É uma das formas mais bonitas de traduzir a identidade do nosso povo. Cada peça carrega história, talento e dedicação. Ver tantos profissionais sendo reconhecidos e fortalecidos com a carteirinha é motivo de muito orgulho. Nosso trabalho é continuar apoiando e capacitando esses artistas para que cresçam ainda mais”, afirmou.

O evento também contou com palestras ministradas pela equipe do Sebrae, que abordou temas como finanças e estratégias de venda, ajudando os participantes a aprimorar a gestão de seus empreendimentos. Mauro Vaz ressaltou que o fortalecimento do artesanato é uma prioridade dentro das políticas de geração de emprego e renda da administração municipal. “O artesão é um empreendedor criativo que movimenta a economia local e leva o nome de Suzano para outros lugares. Nossa missão é oferecer condições para que esses profissionais possam prosperar, se formalizar e ampliar suas oportunidades de negócio. Essa entrega de carteirinhas é um passo importante nesse caminho”, destacou.

A primeira-dama, por sua vez, destacou a importância dos artesãos para o desenvolvimento do turismo e a valorização da cultura local, lembrando que a recente conquista do título de Município de Interesse Turístico (MIT) por parte de Suzano reforça esse compromisso. “A gente valoriza nosso artesanato e quer criar cada vez mais eventos para que vocês possam vender e mostrar o que produzem. Vocês serão nossos braços no desenvolvimento do turismo da cidade”, discursou.

Por fim, Pedro Ishi reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e com o apoio aos trabalhadores criativos da cidade. “Hoje celebramos muito mais do que a entrega de carteirinhas. Celebramos o talento e a dedicação de pessoas que fazem de Suzano uma cidade mais rica em cultura, cor e criatividade. Parabenizo todos os artesãos que fazem parte dessa rede incrível. Seguiremos avançando com políticas que gerem oportunidade e valorizem o trabalho de quem faz a diferença”, afirmou o prefeito.

O encontro também teve a presença do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; do diretor de Desenvolvimento Econômico, Fernando Fernandes, e da diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva. Participaram ainda a gestora de Economia Criativa e Turismo do Sebrae, Samira Gardziulis; o presidente do Instituto Léa Campos de Economia Criativa, Rodrigo Fernandes; e a gestora de Inclusão Produtiva e Mulheres, Roseli Lima.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'
Ranking das melhores gestões do Estado

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'
Cidades

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'

OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações
Cidades

OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações

Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta
Cidades

Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta
Cidades

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista
Cidades

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista