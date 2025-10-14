Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, realizou nesta terça-feira (14/10) um encontro especial com artesãos do município para celebrar o trabalho e fortalecer o setor.

O evento, que ocorreu no Complexo Educacional Mirambava, no centro, marcou também a entrega de 125 novas carteirinhas de artesãos, além de oferecer palestras e orientações em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Das carteirinhas entregues, 50 foram concedidas a profissionais cadastrados em 2024 e 75 a novos artesãos registrados neste ano, ampliando o número de profissionais ativos na cidade para 380. O encontro contou com a presença do prefeito Pedro Ishi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; do presidente da Câmara, Artur Takayama; além de outras autoridades municipais e do Sebrae.

O documento entregue aos profissionais é fundamental para o exercício formal da atividade, possibilitando a participação em feiras, capacitações e programas de incentivo ao setor. A coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, destacou o empenho da equipe e a importância do artesanato como expressão cultural e fonte de renda. “É uma das formas mais bonitas de traduzir a identidade do nosso povo. Cada peça carrega história, talento e dedicação. Ver tantos profissionais sendo reconhecidos e fortalecidos com a carteirinha é motivo de muito orgulho. Nosso trabalho é continuar apoiando e capacitando esses artistas para que cresçam ainda mais”, afirmou.

O evento também contou com palestras ministradas pela equipe do Sebrae, que abordou temas como finanças e estratégias de venda, ajudando os participantes a aprimorar a gestão de seus empreendimentos. Mauro Vaz ressaltou que o fortalecimento do artesanato é uma prioridade dentro das políticas de geração de emprego e renda da administração municipal. “O artesão é um empreendedor criativo que movimenta a economia local e leva o nome de Suzano para outros lugares. Nossa missão é oferecer condições para que esses profissionais possam prosperar, se formalizar e ampliar suas oportunidades de negócio. Essa entrega de carteirinhas é um passo importante nesse caminho”, destacou.

A primeira-dama, por sua vez, destacou a importância dos artesãos para o desenvolvimento do turismo e a valorização da cultura local, lembrando que a recente conquista do título de Município de Interesse Turístico (MIT) por parte de Suzano reforça esse compromisso. “A gente valoriza nosso artesanato e quer criar cada vez mais eventos para que vocês possam vender e mostrar o que produzem. Vocês serão nossos braços no desenvolvimento do turismo da cidade”, discursou.

Por fim, Pedro Ishi reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e com o apoio aos trabalhadores criativos da cidade. “Hoje celebramos muito mais do que a entrega de carteirinhas. Celebramos o talento e a dedicação de pessoas que fazem de Suzano uma cidade mais rica em cultura, cor e criatividade. Parabenizo todos os artesãos que fazem parte dessa rede incrível. Seguiremos avançando com políticas que gerem oportunidade e valorizem o trabalho de quem faz a diferença”, afirmou o prefeito.

O encontro também teve a presença do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; do diretor de Desenvolvimento Econômico, Fernando Fernandes, e da diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva. Participaram ainda a gestora de Economia Criativa e Turismo do Sebrae, Samira Gardziulis; o presidente do Instituto Léa Campos de Economia Criativa, Rodrigo Fernandes; e a gestora de Inclusão Produtiva e Mulheres, Roseli Lima.