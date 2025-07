Secretaria promove encontros em seis USFs para quem busca parar de fumar

A Secretaria de Saúde está reforçando a conscientização sobre tabagismo em seis Unidades de Saúde de Família (USFs). A proposta, criada em 2015, é realizada mensalmente. Para participar é necessário ser maior de 18 anos.

A ação começou na USF Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra, e logo depois foi expandida para outros lugares. A segunda unidade a receber o projeto foi a USF Onesia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, em 2022.

Mediante a necessidade da população, no ano seguinte a programação passou a funcionar na USF Maria José Lima Souza, localizada no Jardim Ikeda e na USF Jardim São José. Já em 2025, outras duas unidades foram incluídas: a USF Vila Amorim e a USF Jardim Europa.

Para fazer parte, é necessário comparecer em uma das USFs que prestam o serviço e levar documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço.

O projeto foi desenvolvido estrategicamente em quatro etapas fundamentais. A primeira delas é a informação, em que os participantes participam de sessões educativas que abordam os malefícios do tabaco, aumentando a conscientização sobre os riscos do vício. Em seguida, vem a etapa de técnicas de enfrentamento, na qual são ensinadas estratégias práticas para lidar com a vontade de fumar e prevenir recaídas, promovendo o autocontrole e fortalecendo a decisão de parar.

A terceira etapa é o acompanhamento, garantindo que todo o processo seja conduzido por profissionais de saúde capacitados, que oferecem orientação individualizada e suporte. Por fim, a última oferece o tratamento com medicamentos, que auxiliam na cessação do tabagismo.

As ações no combate ao tabagismo foram desenvolvidas pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, responsável pelas ações de vigilância e promoção à saúde e tem como objetivo oferecer apoio e tratamento para quem deseja parar de fumar.

O secretário Diego Ferreira reforçou a importância da iniciativa para Suzano. “Muitas pessoas são afetadas em decorrência do tabagismo, sem contar aquelas que são impactadas indiretamente por conviverem com fumantes. Implementar o apoio necessário em nossa cidade é uma forma de contribuir para a redução desses números”, destacou o chefe da pasta.