Secretaria realiza encontro com entidades no Mirambava

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social iniciou na última sexta-feira (28/04), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, uma série de encontros orientativos com as entidades parceiras que promovem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos em Suzano. A ação envolveu representantes de dez instituições da cidade para alinhar métodos e procedimentos de atendimento.

O encontro foi conduzido pelo secretário Geraldo Garippo e pelos diretores Carlos Araújo e Regiane Borges, que estiveram acompanhados dos setores de Monitoramento e Avaliação das Parcerias (MAP), da equipe gestora do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e de profissionais dos cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Na ocasião, participaram representantes da Comunidade Kolping do Jardim São José; da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis); da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae); do Instituto Virtutis; do Instituto Amar Holiness; do Instituto Thadeu José de Moraes; da Fundação MGI; da Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã; da ONG Vida Nova; e da Associação Amigo do Bairro Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia.

A reunião objetivou apoiar e orientar as equipes que executam os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no cotidiano por meio da criação de conexões, organizando um senso de união entre os serviços públicos diretos e parceiros da rede de Proteção Social Básica, visando o aprimoramento da qualidade da oferta dos atendimentos à população.