Secretaria realiza encontro com moradores do Residencial Suzano II

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação realizou um encontro com futuros moradores do empreendimento Residencial Suzano II na manhã desta sexta-feira (02/10). O objetivo foi transmitir orientações e apresentar o cronograma das próximas etapas até a entrega das chaves e o início do ingresso nos 300 dos 600 apartamentos do conjunto, que deve ocorrer até o final deste ano.

A reunião ocorreu no salão social da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo e contou com a participação de 334 pessoas que representavam as famílias beneficiadas com as moradias, localizadas no Jardim Europa, bairro da região norte da cidade, e que já estão aptas junto à instituição financeira com quem firmarão contratos, no caso o Banco do Brasil. Entre os presentes estavam o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário Elvis Vieira e o diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso.

Depois do primeiro encontro para orientações nesta sexta-feira – que ocorreu com todas as medidas sanitárias contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19), como distanciamento social e uso de máscaras –, o cronograma da Prefeitura de Suzano prevê ainda visita técnica ao empreendimento, escolha das unidades, reuniões de condomínio, eleição do corpo diretivo, assinatura do contrato de financiamento, entrega das chaves e mudança para os apartamentos.

A entrega das moradias será parcial, dividida em duas fases. A primeira é referente ao bloco A, que está com as obras mais avançadas. Serão atendidas neste momento as 300 famílias que já apresentaram toda a documentação exigida e passaram pela análise do Banco do Brasil. O bloco B está com as obras menos avançadas, mas a previsão é de que esteja pronto ainda em 2020. Quando a entrega da primeira fase for finalizada, terá início a segunda, com os mesmos procedimentos que são realizados atualmente.

O conjunto Residencial Suzano 2 está localizado na estrada Takashi Kobata e vem sendo construído pela Qualyfast Construtora há cerca de dez anos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, com financiamento do Banco do Brasil. Todas as famílias beneficiadas já foram sorteadas e definidas por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida.