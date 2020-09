Secretaria realiza fiscalização para inibir infração de trânsito na Vila Figueira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realiza fiscalização na Avenida Antônio Marques Figueira com a Rua Leila Margarida Takeuchi, na Vila Figueira, para combater infração de trânsito no local. O motorista que cometer infração está sujeito à multa de R$ 195,23.

O DS esteve no local e verificou que motoristas cometem infração de trânsito nos semáforos do trecho que liga as duas vias. A principal infração cometida pelos condutores é conversão proibida para que segue a Rua Leila Margarida Takeuchi, sentido Centro, e vira para a esquerda - proibido - na Avenida Antônio Marques Figueira, no sentido Santa Casa.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano informou que realiza ações de fiscalização nas vias públicas indicadas, sendo que em dois pontos ocorrem por videomonitoramento, a fim de coibir infrações de trânsito.

Segundo a pasta, o motorista que porventura for flagrado realizando a conversão em local proibido pela sinalização comete infração grave e está sujeito à multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

A secretaria destaca ainda que monitora as vias com maiores índices de infrações e, principalmente, as que apresentam um número elevado de acidentes, para melhor realizar o planejamento das ações de conscientização e fiscalização.