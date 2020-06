Secretaria se coloca à disposição caso Mitutoyo ‘volte atrás’ em decisão

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, lamentou o fechamento da produção da Mitutoyo na cidade.

Em nota, ele afirmou que o encerramento das atividades “sensibiliza” a pasta, e no caso da Mitutoyo, em maior escala pelo fato de ser uma empresa tradicional na cidade, com "grande importância no cenário mundial dentro de seu segmento" e pelo fato de fazer parte da história de industrialização de Suzano.

“O encerramento de qualquer atividade de qualquer porte na cidade sempre nos sensibiliza. A decisão do encerramento da linha de produção em Suzano foi uma decisão da empresa em alinhamento a uma reestruturação global da companhia, ou seja, outras plantas em outros países também estão sofrendo mudanças significativas", explicou Loducca.

Ele também disse que a cidade está à disposição para um eventual estudo de reavaliação da decisão, mas que a Mitutoyo não pensa em voltar atrás.

“A empresa entende que essa decisão não tem retorno de imediato, porém já existe um canal aberto de nossa secretaria para eventuais necessidades futuras”, afirmou o secretário.

Loducca também destacou a necessidade de se repensar no ambiente empreendedor do País.

“A desindustrialização não é só de Suzano ou regional, é nacional, e pode se agravar se o ambiente empreendedor no país não for repensado”.

"Trabalhamos fortemente para manter as empresas e os empregos na cidade, mas somos realistas de entendermos as consequências da pandemia nos negócios e no mercado global", completou o secretário.