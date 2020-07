Secretário analisa liderança de Suzano na geração de empregos

Suzano apresentou números positivos no balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os dados divulgados na última terça-feira (28/07) mostram que o município gerou 384 novos postos de trabalho no mês passado, sendo mais uma vez a maior quantidade registrada no Alto Tietê. Este saldo também superou o de junho de 2019, quando 70 vagas foram criadas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o resultado se deve à atuação de políticas públicas de fomento a diversos setores da economia, por meio de apoio a iniciativas empreendedoras, compartilhamento de informações, fortalecimento da cadeia produtiva, estímulo ao consumo local, treinamentos, palestras, cursos e trabalho em conjunto com instituições, associações e sindicatos.

“Temos ações efetivas e está mais do que demonstrado que Suzano tem feito a lição de casa para que possamos gerar cada vez mais emprego e renda. Somos responsáveis por aproximadamente 60% de todos os postos de trabalho formais de 2017 a 2019 e de 90% de todo o saldo positivo do ano passado entre as cidades da nossa região”, disse.

Além disso, neste mês de julho, o projeto Suzano Mais Emprego voltou a divulgar vagas colocadas à disposição pelas empresas e a acolher currículos de candidatos. Nesta semana, por exemplo, há 140 oportunidades, em diversas áreas: cem vagas para consultor de negócios/ativo de vendas (home-office); 22 para servente de obra; 11 para pedreiro; uma para estagiário de laboratório; uma para auxiliar de controle de qualidade; uma para mecânico de motos; uma para manutenção elétrica e hidráulica; uma para motoboy para entrega de água; uma para auxiliar de manutenção; e uma para zelador.

Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (11) 4745-2264 ou diretamente no prédio do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, das 8 às 17 horas. O endereço eletrônico do projeto para encaminhamento de currículos é suzano.vagas@gmail.com.

“Para nós, da prefeitura, atingir resultados positivos é muito gratificante. Estamos em meio à pandemia da Covid-19, que gerou uma grande recessão em todo o País, e ainda assim Suzano gerou 384 novos postos de trabalho em junho, sendo novamente destaque em toda a região ”, completou.