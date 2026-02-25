Secretário apresenta demandas de Suzano em reunião no Ministério das Comunicações

O secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione Miyanishi, esteve nesta terça-feira (24/02) em Brasília para cumprir agenda oficial no Ministério das Comunicações (MCom). A reunião ocorreu às 10 horas, na sede da pasta, com a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (ASPAR).

Participaram do encontro, pela pasta federal, Andrea Camargos e Márcia Marques, ambas integrantes da ASPAR. Representando Suzano, esteve o secretário Paulo Pavione, que solicitou a inclusão de espaços públicos do município em programa federal de Wi-Fi gratuito e a ampliação do atendimento do Programa Brasil Antenado na cidade.

Durante a audiência, o secretário apresentou um panorama sobre Suzano, destacando suas características demográficas, localização estratégica na Região Metropolitana de São Paulo e no Alto Tietê e o potencial de crescimento econômico e tecnológico. Também ressaltou o compromisso da gestão do prefeito Pedro Ishi com a ampliação do acesso universal à internet e com políticas públicas voltadas à inclusão digital.

Segundo Pavione, a administração municipal entende que a conectividade é ferramenta essencial para garantir acesso a serviços públicos digitais, oportunidades de emprego, educação e informação. “A gestão do prefeito Pedro Ishi tem como prioridade ampliar o acesso à internet e reduzir desigualdades. Estamos buscando apoio federal para fortalecer políticas que promovam inclusão digital e assegurem conectividade à população, especialmente em áreas públicas e para famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou.

As representantes do ministério informaram que as solicitações serão analisadas conforme as características técnicas e os critérios dos programas federais, e ressaltaram que a pasta está aberta ao diálogo institucional. Também foi destacado que o apoio parlamentar pode contribuir para viabilizar iniciativas e ampliar investimentos nos municípios.

Ao final do encontro, o secretário reforçou a importância da imprensa local e regional no processo de democratização da informação e solicitou atenção especial do ministério às pautas relacionadas à comunicação pública e ao fortalecimento dos veículos de mídia regional.

“A Secop seguirá acompanhando os desdobramentos da agenda e mantendo interlocução permanente com o governo federal para ampliar investimentos em conectividade, inclusão digital e comunicação pública, consolidando uma política estruturada voltada à transformação digital e ao desenvolvimento sustentável da cidade”, concluiu Pavione.