Secretário da Saúde propõe campanha contra trotes ao Samu

O secretário de Saúde Luis Cláudio Guillaumon propôs nesta terça-feira (27) à Câmara Municipal, durante audiência pública de prestação de contas da pasta referente ao último quadrimestre de 2017, a criação de uma campanha contra os trotes e enganos recebidos no telefone 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Este tipo de chamada representou 47,7% do total de solicitações recebidas pelo setor durante o período analisado.

Entre setembro e dezembro de 2017, a secretaria de Saúde suzanense registrou 13.270 chamadas de urgência no Samu. Dessas, 4.416 foram enganos e 1.914 trotes, o que soma 6.330 solicitações. Ao considerar o todo, em 3.387 casos a unidade de suporte básico foi enviada ao socorro. Outras 390 situações necessitaram da unidade avançada e 203 orientações médicas foram efetuadas pelo telefone, sem o envio de suporte. Já as ligações administrativas representam 2.960.

Diante disso, o chefe da pasta propôs ao Legislativo a criação de uma campanha a fim de combater esse tipo de solicitação desnecessária e que prejudica o atendimento de quem realmente precisa. "A ideia é a de conscientização. Fazer um tipo de esquete (em vídeo) em que o Samu vai atender à ocorrência e é mentira, enquanto tem alguém morrendo em casa. A gente faz um vídeo, com o apoio da Câmara e da Prefeitura, e disponibiliza no Facebook, no Youtube, faz propaganda nos meios de comunicação para as pessoas pensarem duas vezes antes de passar trote. Tem que ser feito, informação é tudo", disse Guillaumon à reportagem.

Durante a audiência os vereadores se mostraram animados com a ideia, uma vez que o atendimento de urgência a localidades rurais, como Palmeiras, ainda é defasado, como lembrou Antônio Morgado (PDT), o Toninho Morgado. O parlamentar busca estabelecer ambulâncias para a região.

O presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, apoiou o movimento e ressaltou a importância do setor de comunicação para efetividade do plano, assim como o vereador Marcos Antônio dos Santos (PTB), o Maizena, que cobrou mais divulgação das ações da Saúde.

Chamadas

A situação alarmante foi denunciada pelo DS em pelo menos quatro matérias, desde 2015. No quadrimestre anterior, entre maio e agosto de 2017, o número de trotes e enganos chegou a 68,3% do total da demanda. O ano encerrou com 45.770 chamadas no SAMU em Suzano, sendo 12.910 no primeiro quadrimestre e 19.590 no segundo, além do último período de 2017 já citado.